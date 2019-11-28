新华社洛美11月28日电 通讯：探访多哥洛美大学“新宠”中文系

新华社记者肖玖阳

11月，多哥洛美大学迎来新学年开学季。数千名大一新生中，有21名踏入了洛美大学孔子学院的教室，开始了他们作为第一批洛美大学中文系学生的大学生涯。

第一堂中文课上，中国老师文盼从最基础的音标教起。“同学们请伸出手，跟着我的动作，一起来念‘一所’这两个字，记得要一边读一边按四声顺序比划……”文盼看着学生们的眼睛，嘴型和动作都做得夸张，不断重复直到所有学生都读对。

“虽然学生们不懂中文，但我们还是选择用中文来授课，以营造课堂的中文语言环境，同时会用肢体语言方便现阶段与学生沟通。学生们很聪明，学习积极性也很高。”文盼说。

和文盼一样，很多洛美大学孔子学院的教师和志愿者都兼顾孔子学院和中文系的教学。“这是洛美大学中文系开办的第一年，大学的本土中文教师师资力量还显薄弱。因此孔子学院和校方商定，目前中文系的基础课程，如语音课、口语课等，由孔子学院承担。”洛美大学孔子学院中方院长朱玉珊介绍。

“中文系的诞生是孔子学院在多哥10年耕耘的成果，建院10年来，有超过7000名学生在孔院接受过中文培训，这个学期报名孔子学院课程的学生有600多人。随着学生们对中文了解的深入，他们希望能够获得有正式大学学历的中文教育。”朱玉珊说。

在谈到校方为何决定设立中文系时，洛美大学副校长佩芭说，一方面是为了满足学生们获得正式中文学历的需求，另一方面则是因为近年来非中深化合作的积极影响。

佩芭说，随着非洲国家和中国合作深入，很多来非投资建设的中国企业需要懂中文的当地翻译。洛美大学孔子学院培养的学生基本一毕业就被多哥以及邻近法语国家的中国企业抢走，而且薪资都远远高于大学生就业平均水平。

“校方认为中文系的实用性很高，可以促进多哥青年的就业，更能让多哥青年分享非中合作的‘红利’。开设中文系后，洛美大学和孔子学院的合作迈入了新阶段，孔院也具备了完整的中文教学体系。”佩芭说。

“中文系的宗旨是为多哥培养高质量的翻译人才，我们希望中文系学生的中国大学奖学金申请成功率以及汉语水平考试通过率在孔院学生的现有水平上提高10%。这就需要中文系自身有一批优秀的本土中文教师。”朱玉珊说。

朱玉珊说，“授之以鱼不如授之以渔”，洛美大学计划用5年时间过渡到本土中文教师承担基础课程教学。中方将有计划地向本土教师提供国家汉办组织的培训机会，同时孔院中方承办学校四川外国语大学将不定期派遣具备博士学位的教师来孔院授课，让本土教师能够观摩学习。此外，孔院也将和洛美大学合作，鼓励优秀的多哥中文专业硕士生投入到教学中来。

今年22岁的多哥学生罗兰上学期还是物理系大一学生。听说洛美大学开设中文系后，他不假思索地选择了转系。

“我对中文情有独钟，以前就学过一点点。现在进入中文系，意味着可以接受更严肃、更正式也更完整的中文教学。学成毕业后，除了能找到一份不错的翻译工作外，我也可以争取机会去中国深造学业。进入中文系将给我的人生打开一扇光明的大门。”罗兰说。

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