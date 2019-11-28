“2019中国公共外交论坛”在北京举办

27日，“2019中国公共外交论坛”在中国人民大学举办。李应齐摄

人民网北京11月27日电（记者李应齐 谢佳宁）27日，由中国人民大学国家发展与战略研究院与中国互联网新闻中心联合主办的“2019中国公共外交论坛”在中国人民大学举办。本次论坛以“合作共赢与中国故事”为主题，邀请来自政府、高校、智库、新闻机构等近30位专家人士出席。与会专家们围绕如何通过“多元公共外交”推动合作共赢、如何通过“媒体公共外交”进一步讲好“中国故事”两大议题展开深入探讨。

中国人民大学校长、国家发展与战略研究院院长刘伟教授表示，作为国家间关系“润滑剂”的公共外交，在中国和平发展道路上则能发挥独特的作用。通过公共外交向世界讲述中国故事，增进各国人民对中国的了解，争取世界各国对中国梦的理解和支持，推进与世界各国的合作共赢，成为当下中国外交的重要任务。

中宣部部务会议成员、国务院新闻办公室副主任郭卫民对于新时代如何推动公共外交事业，提出四点建议：一、提高思想站位，坚持用公共外交为我国发展营造良好的外部环境；二、创新传播理念，努力提高国家形象的塑造能力；三、加强资源统筹，不断拓展公共外交的渠道方式；四、把握发展大势，推动公共外交不断创新发展。

中国外文出版发行事业局副局长高岸明表示，作为新中国第一个专业国际传播机构，外文局以“传播中国、沟通世界”为己任，用人文、文化传播构建桥梁纽带，积极顺应新时代要求推动公共外交发展。

与会嘉宾就当前国际形势、如何进一步做好公共外交、如何讲好中国故事等话题做了进一步阐释和讨论。

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