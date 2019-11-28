微信拓展海外旅游局“朋友圈” 发起“微信国家欢迎计划”

新华社北京11月28日电（记者金小茜）微信日前在京发起成立“微信国家欢迎计划”联盟，携手全球目的地旅游局，基于微信生态，通过小程序、微信支付等落地应用，提升中国出境游客的旅行体验。

该项目负责人马峰明表示，“微信国家欢迎计划”是一个平台，通过微信与海外旅游局的密切合作，为游客提供更好的服务。

据介绍，当日有30个国家（地区或城市）的旅游部门官方代表参与“微信国家欢迎计划”联盟成立仪式。微信针对各目的地旅游局的需求，将开展包括协助目的地信息服务数字化、行业成长工作坊、行业成长基金、联盟峰会等四大活动，将微信生态工具应用于当地旅游行业。

首批联盟成员代表、德国国家旅游局中国代表李朝晖表示，目前社交媒体在吸引游客方面扮演着重要角色，加入“微信国家欢迎计划”后，希望借助微信的技术和在线流量等，推进微信生态在当地落地。

中国旅游研究院张杨博士认为，联盟的成立有利于让中国游客获得更好的服务，比如旅游目的地信息获取，让海外商户提供更高品质的服务等。

近年来，微信积极布局中国出境游客海外使用场景。2016年发布“WeChat go微信出境游解决方案”，陆续与东南亚等地开展合作，为中国游客出境游中住宿、交通、景点游览、购物等多场景提供便捷服务。2019年以来，先后与马来西亚、新加坡等地旅游机构合作，推出小程序等生态工具服务中国出境游客。目前微信及WeChat（国际版）合并月活跃账户数达11.51亿，小程序日活逾3亿。

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