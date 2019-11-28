人民网>>国际

微信拓展海外旅游局“朋友圈” 发起“微信国家欢迎计划”

2019年11月28日11:18  来源：新华网
 

　　新华社北京11月28日电（记者金小茜）微信日前在京发起成立“微信国家欢迎计划”联盟，携手全球目的地旅游局，基于微信生态，通过小程序、微信支付等落地应用，提升中国出境游客的旅行体验。

　　该项目负责人马峰明表示，“微信国家欢迎计划”是一个平台，通过微信与海外旅游局的密切合作，为游客提供更好的服务。

　　据介绍，当日有30个国家（地区或城市）的旅游部门官方代表参与“微信国家欢迎计划”联盟成立仪式。微信针对各目的地旅游局的需求，将开展包括协助目的地信息服务数字化、行业成长工作坊、行业成长基金、联盟峰会等四大活动，将微信生态工具应用于当地旅游行业。

　　首批联盟成员代表、德国国家旅游局中国代表李朝晖表示，目前社交媒体在吸引游客方面扮演着重要角色，加入“微信国家欢迎计划”后，希望借助微信的技术和在线流量等，推进微信生态在当地落地。

　　中国旅游研究院张杨博士认为，联盟的成立有利于让中国游客获得更好的服务，比如旅游目的地信息获取，让海外商户提供更高品质的服务等。

　　近年来，微信积极布局中国出境游客海外使用场景。2016年发布“WeChat go微信出境游解决方案”，陆续与东南亚等地开展合作，为中国游客出境游中住宿、交通、景点游览、购物等多场景提供便捷服务。2019年以来，先后与马来西亚、新加坡等地旅游机构合作，推出小程序等生态工具服务中国出境游客。目前微信及WeChat（国际版）合并月活跃账户数达11.51亿，小程序日活逾3亿。

(责编：燕勐、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved