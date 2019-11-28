阿尔巴尼亚地震死亡人数升至30人　搜救仍在继续

新华社地拉那11月27日电（记者章亚东）阿尔巴尼亚国防部27日说，26日凌晨发生的6.3级地震已造成30人死亡、657人受伤，另有48人获救，搜救仍在继续。

距阿尔巴尼亚首都地拉那30多公里的港口城市都拉斯是受灾最重地区之一。记者看到，几座建筑在地震中变成废墟。在一家酒店废墟上，救援人员正紧张地搜寻一名被埋的52岁男子，此时距地震发生已过去30多个小时；约800米处的另一家酒店，阿尔巴尼亚救援人员在土耳其救援人员协助下，带着搜救犬核实废墟里是否有生还者。

都拉斯市政府在一家体育场内搭建帐篷，接纳1000多名无家可归的灾民，有医护人员向灾民提供医疗帮助。一位怀抱婴儿的妇女说，她家的住房在地震中被毁，她和家人与另外3户人家住在一个帐篷里。

24岁的恩里克告诉记者，他家在公寓楼5层，房屋在地震中轻微受损，但他和家人心有余悸，不敢回家，现在住在帐篷里。他父亲说，他们打算在帐篷里住一周。

此外，据中国驻阿尔巴尼亚大使馆消息，目前尚没有中国公民伤亡报告。

据美国地质调查局地震信息网消息，地震发生在当地时间26日3时54分（北京时间26日10时54分），震中位于地拉那西北30公里处，震源深度10公里。这是阿尔巴尼亚30年来最强地震。

阿政府已宣布27日为全国哀悼日。政府还宣布在受地震影响最严重的都拉斯和首都地拉那实行紧急状态。

(责编：秦白雪(实习生)、贾文婷)