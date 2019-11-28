联合国秘书长说以色列定居点活动违反国际法

新华社联合国11月27日电（记者徐晓蕾）联合国秘书长古特雷斯27日表示，以色列在巴勒斯坦被占领土上修建的犹太人定居点没有法律效力，以定居点活动“公然违反国际法”。

联合国巴勒斯坦人民行使不可剥夺权利委员会当天举行会议，纪念11月29日“声援巴勒斯坦人民国际日”。联合国秘书长办公室主任维奥蒂代古特雷斯出席会议并宣读致辞。古特雷斯说，巴以问题是国际社会面临的最棘手挑战之一。过去一年，这一问题的解决毫无进展，且形势不断恶化。他强调，非法修建犹太人定居点、强拆巴勒斯坦人住房等活动必须停止；与此同时，针对以色列平民发射的火箭弹和迫击炮弹也必须停止。

巴勒斯坦常驻联合国观察员曼苏尔在会上宣读了巴总统阿巴斯的致辞。阿巴斯批评美国政府近来否认以色列犹太人定居点违法的表态。他说，这一表态鼓励以色列将其对巴勒斯坦领土的占领永久化，这证明美国在巴以问题上不具备作为调解方的资格。他呼吁国际社会拒绝承认以色列非法修建的定居点。

第74届联大主席穆罕默德-班迪在讲话中强调，对中东地区的巴勒斯坦难民应给予充足的人道支持。他呼吁加大对联合国近东救济工程处的资助，支持它继续为巴勒斯坦难民提供教育、医疗等方面援助。

1977年，联大通过决议，将每年的11月29日定为“声援巴勒斯坦人民国际日”，以动员国际社会支持巴勒斯坦人民争取合法权利的斗争。

定居点问题是巴以问题症结之一。以色列在1967年第三次中东战争后开始在东耶路撒冷和约旦河西岸地区兴建犹太人定居点。国际社会认为所有的犹太人定居点都属非法，并对中东实现和平构成威胁。本月18日，美国国务卿蓬佩奥表示，美国政府不再认为以色列位于约旦河西岸的犹太人定居点“不符合国际法”。

(责编：秦白雪(实习生)、贾文婷)