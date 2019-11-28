美众议院邀特朗普出席弹劾听证会

美国国会众议院司法委员会26日邀请总统唐纳德·特朗普及其律师团队下周出席听证会。由这一委员会主持的听证会将讨论以什么罪名弹劾总统。

美联社报道，众议院可能于年底以三项罪名对特朗普发起弹劾表决，分别是滥用职权、妨碍国会调查和妨碍司法调查。

【邀总统出席】

众议院司法委员会定于12月4日举行听证，邀请法律专家作为证人，就是否对特朗普提起正式指控提供意见。委员会没有公开证人的具体身份。

司法委员会主席、民主党人杰罗尔德·纳德勒在写给特朗普的一封信中邀请总统及其法律团队出席听证会，允许特朗普的律师质询证人。

纳德勒在一份声明中说：“总统可以做选择，要么抓住机会出席听证会，要么停止抱怨这一进程。我希望他选择参加。”

纳德勒要求白宫12月1日晚以前回复。

特朗普不是必须出席听证会。美联社预期，他到场的可能性不大。特朗普定于12月4日在英国出席北大西洋公约组织的一场峰会。

民主党占多数的众议院9月启动弹劾调查。共和党籍总统特朗普否认行为不当，认定民主党作弹劾调查“动机不纯”。

【涉三项罪名】

众议院情报委员会预期下周向司法委员会提交弹劾调查报告。这份报告汇集17场闭门听证和5场公开听证所获信息。以这份报告为依据，众议院司法委员会后续可能起草弹劾条款，交由众议院全体表决。

美联社预期，司法委员会可能需要数天确定弹劾条款。如果委员会在12月第二周确定弹劾总统的罪名，众议院全体表决有望在12月第三周举行。

报道说，弹劾条款可能有三项。一是“滥用职权”，即特朗普涉嫌以军事援助为筹码要求乌克兰方面调查2020年民主党总统竞选人、前副总统乔·拜登和他的儿子。二是妨碍国会调查，即特朗普要求多名现任和前任白宫官员不到国会作证或拒绝提供材料。三是妨碍司法调查。已经公开的删减版“通俄”调查报告显示，特朗普多次试图解职主持“通俄”调查的联邦特别检察官罗伯特·米勒，有妨碍司法调查嫌疑。“通俄”报告没有下无罪定论，建议由国会判断特朗普是否妨碍司法。

一旦众议院通过弹劾条款、即正式指控特朗普，共和党占多数的参议院可能在明年初“审理”弹劾案，决定是否“定罪”并解职特朗普。但美联社预期，除非美国政局大变，否则参议院将力保特朗普。（杜鹃）（新华社专特稿）

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