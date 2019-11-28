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土耳其跟北约做交易 换取后者支持土军打击叙库武

2019年11月28日09:09  来源：新华网
 

　　北大西洋公约组织4名高层消息人士披露，土耳其方面拒绝支持这一军事联盟一项防御计划，试图借机做交易，以换取北约就土军在叙利亚北部打击库尔德武装提供更多支持。

　　【提条件】

　　北约正在就一份军事防御计划争取各成员国支持。那份计划旨在强化波罗的海三国爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛以及波兰的防御能力，需要全部29个成员国同意。

　　以4名北约外交界人士为消息源，路透社26日报道，土耳其要求本国驻北约代表不要签署那份计划，同时以强硬姿态应对有关官方会议和私下对话。土方要求北约以官方文本形式把叙利亚库尔德武装“人民保护部队”列为恐怖组织。

　　土耳其把“人民保护部队”列为恐怖组织，10月发起越境军事打击，以肃清土叙边境库尔德武装为目标。

　　路透社报道，北约那份军事计划与土耳其在叙利亚战略没有直接联系，但事关北约整体安全。如果土方不点头，北约要想迅速在波罗的海三国和波兰设立防御工事将更加困难。

　　一名消息人士说：“所有人都在批评他们（土耳其人），使他们让步的代价是（北约）不干预他们的叙利亚战略。”

　　土耳其驻北约代表团、国防部和外交部暂时没有就上述事宜回应记者提问。

　　北约发言人瓦娜·伦杰斯库说：“北约有多个计划防卫所有盟友，对所有盟友安全承诺不动摇。”

　　【显分裂】

　　北约定于下周在英国首都伦敦举行成立70周年特别峰会。法国总统埃马纽埃尔·马克龙、土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安、德国总理安格拉·默克尔、英国首相鲍里斯·约翰逊将在峰会间隙会晤，议题涉及土耳其在叙利亚军事行动。

　　路透社以那4名外交官为消息源报道，土耳其10月越境打击叙利亚东北部以前，要求北约把“人民保护部队”列为恐怖组织。临近峰会，这一事宜凸显紧迫。波罗的海三国和波兰军事计划等一些安全文件需提交峰会批准。

　　其中一名消息人士说：“他们（土耳其人）正在拿东欧人作人质，阻碍这份军事计划，直到他们得到让步。”另一名消息人士指认土耳其破坏北约凝聚团结的努力，制造“分裂”。

　　北约成员国内部就多个议题分歧明显。美国总统唐纳德·特朗普不断“敲打”欧洲盟友增加军费；马克龙认定北约内部缺乏协调，经历“脑死亡”。

　　两名北约消息人士告诉路透社记者，北约方面仍然期待土耳其妥协，缘由是土方同样有求于北约，需要各成员国领导人批准另一份强化土耳其军事防御的计划。（刘秀玲）（新华社专特稿）

(责编：秦白雪(实习生)、贾文婷)
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