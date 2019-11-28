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特朗普执意宽宥违规军人 总统干涉军方司法引担忧

2019年11月28日09:08  来源：新华网
 

　　围绕一名违规美国海军海豹突击队员的评估叫停，美国总统唐纳德·特朗普干预其中，引发美国国内对总统在涉军事务中适当角色的担忧。

　　【总统叫停】

　　美国海军部原计划12月起对海豹突击队海军上士爱德华·加拉格尔展开评估，有可能剥夺他代表海豹突击队成员身份的“三叉戟徽章”。

　　但在特朗普干预下，美国国防部长马克·埃斯珀批准加拉格尔本月底以“海豹”成员身份退役，取消原定的评估。

　　加拉格尔涉嫌于2017年杀死一名极端组织“伊斯兰国”被俘人员，受到指控，陪审团最终没有裁定谋杀罪等6项罪名成立，但认定他与被杀者尸体合影违纪，对他作降级处理。

　　本月，特朗普下令恢复加拉格尔的军阶和薪水。海军部设定评估程序后，他又在社交媒体“推特”发文称海军不会拿走加拉格尔的“三叉戟徽章”。

　　国防部长埃斯珀原本同意海军部对加拉格尔评估，但26日告诉媒体记者，他必须遵从特朗普之命。

　　在回答特朗普制止评估是否向美军传递正确信息时，埃斯珀说：“我只能控制我能控制的事。总统是总司令，他拥有一切权利、权力和特权，做他想做的事。”

　　【纠葛不清】

　　在加拉格尔事情上，军方官员与总统意见相左，引发纠葛不止一桩，最抢眼后果是导致海军部长理查德·斯潘塞遭“炒鱿鱼”。

　　24日早些时候，正在加拿大出席安全论坛的斯潘塞说，不认为总统推文是命令，“需要正式命令”。几小时后，他接到解职通知。

　　海军部是国防部下设三个部门之一。埃斯珀指责，斯潘塞暗中向白宫提出让加拉格尔接受评估，允诺恢复其军衔、以“海豹”身份退役。埃斯珀指出，这一做法违反美军指挥顺序。

　　美联社报道，斯潘塞拒绝评论埃斯珀的指责，但25日致信特朗普说，遵从一则他认为会破坏军纪的命令，令他有愧良心。这暗示斯潘塞接到停止评估的命令。

　　【引发担忧】

　　美联社报道，特朗普干预加拉格尔案，是在他私人律师鲁迪·朱利安尼的前商业伙伴伯纳德·克里克为这名海豹队员家庭公开游说之后。

　　海豹突击队也给加拉格尔更换了律师团队，纳入一名特朗普旗下房地产企业律师。

　　特朗普发推文称赞加拉格尔服役表现，称案件“从一开始就处理得非常糟”，认为他受到不公正待遇。

　　加拉格尔案已在美国引发对总统在涉军事务中适当角色的质疑。埃斯珀说，特朗普依据宪法有权干预。但有人担忧，这种行为会破坏美国所标榜战场伦理与合法行为的可信度。

　　退役海军上将詹姆斯·斯塔夫里迪斯告诉美联社记者：“最令我担忧的是令人恐惧的效应，这会影响‘特种部队’遇到违法行为时报告的意愿……在战场区分我们和敌人的本应是我们遵从法律秩序的意愿。”

　　美国参议院军事委员会成员、民主党籍退伍老兵杰克·里德说，特朗普“不恰当卷入”军方司法体制。他说：“白宫处理此事削弱军方基本管理结构和《统一军事司法法典》的基本功能。”

　　里士满大学法学院教授卡尔·托比亚斯说，特朗普此举削弱了军方。“我们希望树立标准”，但这一做法破坏了军队，破坏了标准。（庄北宁）（新华社专特稿）

(责编：秦白雪(实习生)、贾文婷)
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