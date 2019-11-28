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欧安组织：“诺曼底模式”四国峰会前设定的工作已经完成

2019年11月28日09:04  来源：新华网
 

　　新华社明斯克11月27日电（记者魏忠杰　李佳）欧洲安全与合作组织（欧安组织）特别代表萨伊迪克27日在白俄罗斯首都明斯克表示，“诺曼底模式”四国（俄罗斯、乌克兰、德国、法国）峰会前设定的工作已经完成。

　　乌克兰问题三方联络小组（乌克兰、欧安组织、俄罗斯）当天在明斯克举行例行会谈。萨伊迪克在会谈后的新闻发布会上表示，乌克兰东部冲突各方在佐洛托耶地区已完成撤军，同样需要撤军的彼得罗夫斯科耶地区正在拆除防御工事。他强调，俄德法乌四国领导人政治顾问在“诺曼底模式”峰会前设定的工作已经完成。

　　萨伊迪克说，乌克兰东部地区局势最近出现令人乐观的变化，但违反停火的次数继续波动。他呼吁冲突各方严格遵守停火机制。

　　“诺曼底模式”四国峰会计划12月9日举行。“诺曼底模式”创立于2014年6月，法国借纪念诺曼底登陆70周年之际，邀请俄罗斯、德国、乌克兰领导人在诺曼底就乌克兰局势进行了首次磋商。上一次“诺曼底模式”峰会2016年在德国柏林举行。

　　2014年4月，乌克兰东部顿巴斯地区（包括顿涅茨克州和卢甘斯克州）爆发乌政府军和民间武装间的大规模冲突。经国际社会斡旋，冲突双方分别于2014年9月和2015年2月在明斯克达成停火协议，确定了停火线。此后，大规模武装冲突得到控制，但小规模交火事件仍时有发生。

(责编：秦白雪(实习生)、贾文婷)
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