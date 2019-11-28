中国代表在联大阐述中方在阿富汗问题上的立场和所作贡献

新华社联合国11月27日电 第74届联合国大会27日举行全会，审议阿富汗问题。中国常驻联合国代表张军在会上全面阐述中方在阿富汗问题上的立场，并介绍中方为帮助阿富汗推动和平和解进程、加强安全能力建设、促进经济社会发展所作贡献。

张军表示，阿富汗的和平与稳定关乎阿人民切身利益，也攸关地区安全、稳定、发展和繁荣。国际社会应继续向阿提供支持和帮助。中方支持按照“阿人主导、阿人所有”的原则推进包容性政治进程。呼吁美国和塔利班继续推进谈判，呼吁包括塔利班在内的阿各派抓住历史性机遇，启动阿人内部谈判，早日达成各派都能接受的未来政治框架。中国将继续通过“上海合作组织-阿富汗联络组”、中国-阿富汗-巴基斯坦外长对话、中美俄巴阿富汗问题磋商等各种渠道，积极劝和促谈，帮助阿人民实现包容性和解。

张军说，中方支持阿富汗有关机构做好总统选举后续工作，实现权力平稳过渡。中方相信阿选举机构将及早公布选举结果，呼吁阿各政治派别加强团结，通过对话解决分歧。联合国阿富汗援助团应就此向阿提供帮助。中方谴责近日针对联合国车队的袭击，支持阿加强安全能力建设，呼吁外国部队从阿撤军应本着有序、负责任原则。国际社会应为阿国家安全部队能力建设提供培训、资金和技术支持。中方正在通过双边渠道帮助阿加强反恐能力建设，并通过上合组织、“阿中巴塔”四国军队反恐合作协调机制等支持阿反恐努力。

张军表示，中方支持阿富汗推动经济社会发展，大力改善民生。国际社会应继续关注并大力帮助阿政府和人民改善人道局势并促进发展，帮助阿利用自身优势，通过参与区域合作与互联互通早日消除贫困，克服自然灾害挑战，实现稳定与繁荣。中方正在同阿积极推进“一带一路”建设，落实《中阿共同推进“一带一路”建设谅解备忘录》，促进阿富汗和本地区贸易往来、基础设施建设、互联互通和经济社会发展。希望各国本着共商共建共享精神，加强区域经济合作，打造互联互通伙伴关系，通过发展促进地区和平与稳定，帮助阿融入地区发展，共同构建人类命运共同体。

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