11月27日，国家主席习近平在北京人民大会堂同苏里南总统鲍特瑟会谈。图为习近平和夫人彭丽媛同鲍特瑟总统夫妇合影。

新华社记者 李学仁摄

本报北京11月27日电 （记者王迪）国家主席习近平27日在人民大会堂同苏里南总统鲍特瑟会谈。两国元首共同宣布，中苏建立战略合作伙伴关系。

习近平指出，苏里南是首批同新中国建交的加勒比国家，建交43年来，始终相互支持、相互理解、相互信赖，中苏关系长期处于中国同加勒比国家关系前列，堪称大小国家友好相处、平等相待的典范。中苏关系发展正处于重要历史阶段，中方愿同苏方一道努力，以共建“一带一路”为契机，推动中苏关系迈向更高水平。

习近平强调，中苏要坚持并发扬和平共处五项原则，继续在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互理解和支持。中国政府和中国人民捍卫国家主权、安全、实现国家统一的决心坚定不移，感谢苏里南给予的有力支持。中方也将一如既往支持苏方维护国家主权、加快经济社会发展的努力。双方要深化基础设施建设、农林渔业、通信、能源等传统领域合作，开拓新能源、数字经济、旅游、蓝色经济等新领域合作。中方鼓励更多有实力的中资企业赴苏里南投资兴业。苏里南是加勒比地区华侨华人最多的国家之一，要促进人文交流，便利人员往来，加强在教育、执法等领域合作。中方将向苏里南派遣医疗专家组。双方要就全球性问题保持沟通协调，践行多边主义，构建开放型世界经济，维护两国以及广大发展中国家共同利益。中方愿继续在多边场合为苏方仗义执言，同包括苏方在内的国际社会携手合作，建设性参与全球气候多边进程。

习近平指出，中国同拉美和加勒比国家都是发展中国家和国际新兴力量的重要组成部分。中方一贯尊重拉美人民自主选择发展道路的权利，支持拉美一体化进程和通过对话协商处理地区问题。中拉关系近年来大步向前发展，给双方带来了实实在在的好处，也有助于促进地区繁荣稳定。中方愿同拉方一道，推进共建“一带一路”，本着平等相待、互利共赢的原则，推动中拉合作走深走实。

鲍特瑟祝贺中华人民共和国成立70周年，相信在习近平主席领导下，新时代中国特色社会主义必将取得成功，造福中国人民和全世界人民。鲍特瑟表示，我这次访华具有重要历史和政治意义。苏中友谊源远流长，苏方坚定奉行一个中国政策，支持中国实现国家统一大业。香港事务完全属于中国内政，苏方坚决反对任何干预中国内政的行为。中国政府有权采取反恐措施，维护国家特别是新疆地区的安全稳定。苏方感谢中方为苏经济社会发展提供的帮助，愿同中方继续加强各层级交往，增进政治互信，扩大经贸合作，深化人文交流，以共建“一带一路”为契机，提升两国关系的战略水平。单边主义破坏国家主权平等，对拉美等地区和国际形势带来严重后果，苏方愿同中方一道，坚持维护多边主义，维护国际法和国际关系基本准则。苏方愿为推动拉中关系发展发挥积极作用。

会谈后，两国元首共同见证了中苏关于共同推进“一带一路”建设合作规划、全面互免签证等多项合作文件的签署。

两国共同发表《中华人民共和国和苏里南共和国联合新闻公报》。

会谈前，习近平在人民大会堂北大厅为鲍特瑟举行欢迎仪式。彭丽媛、杨洁篪、沈跃跃、王毅、何立峰、邵鸿等参加。

本报北京11月27日电 （记者王迪）国务院总理李克强27日下午在人民大会堂会见来华进行国事访问的苏里南总统鲍特瑟。

李克强表示，中国和苏里南虽然相隔万里，但两国人民之间友好情谊深厚。建交40多年来，双边关系始终健康稳定发展。习近平主席将同总统先生举行会谈，推动中苏关系迈上新台阶。我们愿继续在相互尊重、平等相待的基础上，同苏方增进政治互信，对接发展战略，促进务实合作，扩大人文交流，更好实现互利共赢。

李克强指出，中方理解加勒比国家在应对气候变化问题上的关切。应对气候变化和推动环境持续改善是中国自身发展的需求。中国将在保持经济增长处于合理区间的同时，推动环境持续改善。经过不懈努力，我们能够实现今年全年节能减排任务，也有把握如期完成“十三五”规划确定的减排目标。中方愿同各方共同努力，推动气候变化《巴黎协定》有效实施。

鲍特瑟表示，苏中两国人民友谊源远流长。过去70年，中国取得举世瞩目的发展成就，并为其他国家发展作出贡献。苏方坚定奉行一个中国政策，感谢中方给予苏方的无私帮助。苏方愿同中方在平等互利基础上推进各领域合作，加强在应对气候变化等国际问题上的沟通协调，开启双边关系的新时代。

王毅、何立峰参加会见。

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