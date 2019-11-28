不要让暴力毁了香港经济（望海楼）

5个多月的违法暴力活动，让香港陷入本不该有的衰退境地。

近期的数据显示，今年第三季度香港本地生产总值（GDP）同比增幅的预估数值为-2.9%，远低于第二季度的0.4%，已是连续两个季度环比负增长。此种态势表明，香港经济已步入技术性衰退，并且前三季度GDP已经同比负增长0.7%。香港特区政府经济顾问办公室日前表示，特区政府已下调2019年香港经济增长预测至-1.3%，这是香港年内第二次下调经济增长预测，也将是香港近10年来首次出现经济年度负增长。

亮“红灯”的还不只一项数据。香港本地旅游业在10月的前半月面临游客数量同比减少约半数的局面。零售业8月出现有记录以来单月零售总额同比最大跌幅。餐饮业面临的境况比2003年“非典”时期更加严峻，整体营业额从6月起开始下跌，到10月已下跌五成。据统计，香港当前零售、酒店、餐饮行业合计失业率已升至4.9%，为两年多来最高水平，其中餐饮行业失业率更高达6.0%，达到6年来最高位。

在铜锣湾、旺角、尖沙咀等商业区，车水马龙、生意兴旺的场景已成过往烟云。被暴徒多次袭击、破坏后，这些地方尽是不见地砖的路面、杂乱堆放的路障、被焚烧破坏的小巴和商铺，宛如灾难片的现场。面对这样的场景，有多少游客会愿意到此一游呢？

惨淡景象、冰冷数据的背后，是成千上万香港基层市民生计无着、手停口停的辛酸。餐饮店铺暂停营业、出租车和小巴间歇性停运、旅行社无团可接……相关行业的从业者被迫放起“无薪假”，甚至直接被解雇。他们的工作往往维系着一个家庭的吃穿用度。丢了饭碗，就意味着一大家子人的开销都没了着落。

雪上加霜的是，在暴徒们的破坏下，香港许多公共场所已经满目疮痍，各种设施被不同程度地损坏。从今年6月到10月底，全港一共约有460组交通灯受到人为破坏或干扰，4.56万米路旁栏杆被拆除，约2900平方米的人行道路砖被拆走，670个废屑箱遭损毁，超过900个护栏和1500个水马遗失。

公共设施的损毁不仅造成市民生活极大不便，而且在修复时还要公帑埋单，相当于花纳税人的钱。各种大大小小的花费，加重了特区政府和全体香港市民的负担。

创业不容易，毁业很简单。香港从一个默默无闻的小渔村发展成享誉世界的现代化大都市，是一代又一代香港同胞胼手胝足创造的。但再厚实的家底也经不起折腾，暴力横行、秩序混乱只会让香港掏空家底，积累的经济成就毁于一旦。

止暴制乱、恢复秩序依然是香港当前最紧迫的任务。虽然这场风波使香港遭受重创，但这里的优势和条件仍让我们对明天保有信心。香港是世界最自由经济体之一，国际金融中心的地位没有受到根本冲击，国际创科中心的建设正在有序推进，香港科研和专业人才的水平和规模也有口皆碑。更重要的是香港背后是祖国，在“一带一路”和粤港澳大湾区建设的重要机遇下，香港可充分发挥自身所长，在服务国家的同时获得自身充分发展。

需要提醒的是，如果想让香港优势得以充分继续发挥，香港社会各界需在发展的旗帜下凝神聚力共谋未来。不要让暴力毁了香港经济，止暴制乱、共谋发展方能拭去“东方之珠”蒙上的尘埃。

（作者为本报评论员）

(责编：秦白雪(实习生)、贾文婷)