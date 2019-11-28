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国台办发言人表示：

“31条”让台商台企享受实惠

2019年11月28日08:38  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　本报北京11月27日电 （记者柴逸扉）国台办发言人朱凤莲27日在例行新闻发布会上应询介绍“31条措施”实施一年多来在税收优惠、资金补助方面给台商台企带来的利益。她表示，税收优惠是大批台商台企最有获得感的，他们确实享受到“真金白银”的实惠。

　　关于税收优惠方面，朱凤莲举例说，江苏省有1099家台资企业被认定为高新技术企业，同等享受减按15%征收企业所得税，合计减免税值近100亿元人民币；浙江省有1154家台资企业享受各项减税降费政策；福建、湖北等地也分别有数百家台资企业享受到相关税收优惠。

　　在资金补助方面，浙江省宁波市群创光电利用台企重点实验室政策，享受保税区技改补助约超过3300万元；江苏省多家台企获得省科技成果转化专项资金、省科技资金资助共计1750万元；福建省有50多个台资企业的技改项目享受专项资金支持。

　　在深化金融合作方面，中国银联在台湾地区开展银联卡受理、互联网支付、移动支付等业务，当地有21.2万家商户和2.7万台自助提款机受理银联卡，受理覆盖率分别为90%和99%，超过1.36万家商户支持银联二维码。今年前三季度，银联卡在台交易达1084万笔，金额218亿元，同比分别增长3%和7%。“台湾地区信用报告查询前置系统”正式上线，累计查询台胞台企在台信用310笔，发放贷款3.76亿元。中国银行与兆丰银行、上海银行与富邦银行分别筹组银团贷款，为台资企业提供融资支持。

　　朱凤莲表示，落实“31条措施”的进展是各地各部门本着“两岸一家亲”的理念，和台胞们一起努力，实打实干出来的。我们未来会进一步加强落实推动，让更多台胞台企能够参与到我们的高质量发展、高科技创新和高品质生活中。

(责编：秦白雪(实习生)、贾文婷)
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