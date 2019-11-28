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迎战上海企业家联队 为乡村教育献爱心

香港明星足球队再次举办慈善赛

2019年11月28日08:38  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　香港明星谭咏麟（前排左三）在本场比赛中获得“最佳球员”奖。
　　芊 烨摄

　　本报上海11月26日电 （陈静）香港明星足球队“大城小爱”慈善赛25日在上海举行。香港明星足球队迎战上海企业家联队。这场公益赛以“关爱乡村支教老师、助力乡村教育发展”为主题。

　　香港明星足球队派出了以谭咏麟、陈百祥、罗家英、李子雄、戴志伟等明星领衔的强大阵容。比赛采用90分钟三节赛制。赛场上，香港明星队全情投入。他们配合默契，脚法精湛，多次引得现场球迷观众高呼呐喊。上海企业家联队团结合作，为每一个瞬间而奋力奔跑，挥洒汗水。比赛过程中双方球员的顽强拼搏影响着现场的每一名观众。最终，香港明星足球队以6比2获胜。谭咏麟在本场比赛中获得“最佳球员”奖，上海企业家队获得友谊奖。

　　香港明星足球队是香港影视明星体育协会旗下的足球队，1985年成立，由著名歌星谭咏麟与已故的前香港足球代表队中锋尹志强发起，于1986年9月26日正式注册成立。由谭咏麟、曾志伟、陈百祥等一群热爱足球运动的香港演艺界人士及一班足球名将组成，已从开始30多位明星发展到80多位。香港明星足球队多年来赴世界各地举办慈善比赛或筹款活动，筹得大量善款。谭咏麟表示，这次慈善赛能为乡村教育助力，很有意义。

　　主办方表示，非常感谢香港明星足球队能积极参与慈善赛。大家都很重视这场比赛，上海企业家联队在赛前特意进行了专业训练，都希望将最好的状态呈现出来。

　　在晚宴上，企业家联队以经典的《朋友》大合唱欢迎到场嘉宾。香港明星足球队成员也尽显明星风采，戴志伟、罗钧满演唱的《红日》、莫家淦、张智轩、潘梓峰、伍伟乐及卫志豪演唱的《中国人》等歌曲，激情澎湃，让在场嘉宾感受到扑面而来的热血氛围。

　　香港明星足球队还代表香港影视明星体育会捐赠了20万元人民币，助力“荣耀之箱”相关慈善项目。

(责编：秦白雪(实习生)、贾文婷)
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