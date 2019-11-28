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澳门青年在沪学习实践

2019年11月28日08:38  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　据新华社上海11月27日电 （记者许晓青）在澳门回归祖国20周年之际，第八期澳门青年人才上海学习实践活动27日在此间结业。29名来自澳门各行各业的青年学员顺利完成为期3个月的学习实践，分享了丰硕成果。

　　全国政协副主席何厚铧、上海市政协主席董云虎、澳门基金会行政委员会主席吴志良等出席结业式。

　　2012年至今，澳门青年人才上海学习实践活动已成功举办8期，共有230多名澳门青年人才参与其中。今年的第八期学习实践活动较往期更加丰富多彩，学员们参与了第二届中国国际进口博览会、上海城市推介大会、上海旅游节、上海国际艺术节、上海市民文化节等重大活动。

　　在结业交流会上，学员畅谈各种收获。中国银行澳门分行综合客户经理、学员黄美琪介绍，在上海市商务委员会学习实践的3个月中，学员亲历了与“一带一路”倡议和“长江经济带”等相关的多项重大活动。她说：“特别是参与筹办了第二届进博会相关高级别活动，大家感触很多。我们在宏观思维、统筹协调、细节把控等方面，学到了很多知识和经验，更看清了自身的不足，回到家乡澳门，大家都会把‘上海经验’融入到家乡建设中。”

　　澳门一家文化公司的负责人、学员张雪婷说，在上海的3个月，大家印象最深的一点是“加快澳门旅游的转型升级，可以从上海找到答案”。她还提出倡议，要在澳门回归祖国20周年之际，把上海的先进理念、创新精神、务实作风带回澳门，融入澳门。

　　据悉，一年一度的澳门青年人才上海学习实践活动今后还将定期举办，推动沪澳两地深化交流，为澳门青年人才提供更多更新颖的学习实践机会。

(责编：秦白雪(实习生)、贾文婷)
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