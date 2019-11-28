驻英国使馆与交通运输部举办海事招待会

人民网伦敦11月26日电（记者许立群） 11月26日，中国驻英国使馆与交通运输部在伦敦共同举办招待会，招待参加国际海事组织第31届大会有关人员。各国驻英国大使、高级专员、常驻国际海事组织代表、参加国际海事组织第31届大会代表团团长，以及国际海事组织等相关国际组织代表约300人出席招待会。中国驻英国大使刘晓明与交通运输部副部长刘小明分别发表讲话。

刘晓明大使总结了中华人民共和国成立七十周年以来，中国海洋事业实现历史性跨越，成为国际海事组织发展重要参与者、国际航运业发展重要引领者和全球海洋治理重要贡献者的巨大成就。

刘晓明大使指出，习近平主席提出推动构建“海洋命运共同体”，这是中国为全球海洋治理贡献的中国智慧、中国方案。中国秉持共商共建共享的全球治理观，深度参与全球海洋治理，在相关领域不断深化与各国的互利合作，共同构建合作共赢的“蓝色伙伴关系”。

刘晓明大使强调，香港是国际航运和贸易中心，绝不能任由违法暴力活动在香港肆虐。中国政府坚定支持香港政府、香港警方和司法机构止暴制乱、恢复秩序，坚定不移维护国家主权、安全、发展利益，坚定不移贯彻“一国两制”方针，坚定不移反对外部势力干涉香港事务。希望国际社会认清香港事态本质，坚决谴责和反对暴力行径，对香港保持信心，共同支持香港重现“东方之珠”的光彩。

刘小明副部长就促进国际海运发展向各方提出三点倡议：凝聚共识、协调行动，共同应对国际海运可持续发展面临的挑战；注重实效、公平公正，推动国际公约和规则有效履行，共同提升全球海事治理能力；开放包容、合作共赢，努力建设健康、可持续、有韧性的国际航运。

刘小明副部长强调，近期中国政府发布《交通强国建设纲要》，将进一步深化交通运输开放合作，积极推动全球交通治理体系建设，努力构建互联互通、面向全球的交通网络，努力建设世界一流的国际航运中心，形成面向全球、互利共赢的交通运输开放合作新格局。中国作为国际海事组织的重要成员，将一如既往地与各成员国密切合作，为实现国际海事组织“清洁海洋上的安全和高效航运”目标作出更大贡献。

国际海事组织是负责国际航运安全以及防止船舶造成海洋环境污染的联合国专门机构。中国已经连续30年当选其A类理事国，在海运温室气体减排、船舶能效、海上安全等重大议题上发挥了重要作用。今年是国际海事组织第31届大会，中国将再次竞选连任A类理事国。

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)