中国代表呼吁国际社会支持伊拉克加强反恐能力建设

人民网联合国11月26日电 （记者李晓宏）安理会26日审议联合国收集“伊斯兰国”在伊拉克所犯罪行证据调查组工作，中国常驻联合国副代表吴海涛在会上发言时强调，调查组应充分尊重伊拉克国家主权及伊拉克对在其领土上所犯罪行的管辖权，为加强伊政府追究恐怖组织责任的能力建设发挥积极作用。

吴海涛说，当前，伊拉克积极致力于实现经济复苏、和平稳定、国家重建与民族和解，各项工作处于关键阶段。中方希望伊拉克政府继续秉持包容性政治理念，进一步推动经济发展、改善人民生活，加快重建进程，在实现伊拉克持久和平与安全方面取得新进展。

他说，恐怖分子在伊拉克从事恐怖活动，造成大量平民伤亡，严重威胁伊拉克及地区和国际和平与安全。大量滞留在伊拉克的外国恐怖作战分子及其家属的处置问题亟需国际社会关注。中方赞赏伊拉克政府和人民为打击恐怖主义作出的不懈努力，支持伊拉克根据国内相关法律，将恐怖分子绳之以法。

他表示，中方注意到联合国收集“伊斯兰国”在伊拉克所犯罪行证据调查组第三次工作报告，赞赏调查组克服困难作出的努力。中方支持调查组与联合国伊拉克援助团等开展密切合作，向恐怖主义受害者和幸存者提供支持。希望调查组遵守《联合国宪章》宗旨和原则，严格按照安理会决议和职权范围切实履行授权，与伊拉克政府及有关各方密切协商。应采取综合措施，加强证据搜集能力，并开展有效实地调查活动，落实各项重点工作，为对恐怖分子进行追责、遏制恐怖势力和恐怖活动回流和蔓延势头发挥积极作用。

他指出，正如秘书长报告所说，调查组应对新挑战的能力将取决于它能否继续发挥自身作为一个公正、独立实体的独特地位，并继续得到伊拉克人民的支持。调查组应充分尊重伊拉克国家主权及伊拉克对在其领土上所犯罪行的管辖权，为加强伊政府追究恐怖组织责任的能力建设发挥积极作用。

吴海涛表示，恐怖主义仍是国际和平与安全的严重威胁，国际反恐形势依然严峻。恐怖势力从事恐怖活动，传播极端思想，对会员国社会稳定和发展带来巨大挑战。国际社会应继续加强合作，统一标准，采取切实措施，坚决打击所有被安理会列名的恐怖组织。有关各方和联合国应密切关注在伊拉克等地的外国恐怖作战分子问题，秘书处应密切跟踪形势并有效收集信息。中方愿继续同国际社会一道，推动国际反恐合作取得新的进展。

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