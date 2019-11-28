墨西哥着力扩大基础设施建设

墨西哥政府11月26日公布一项国家基础设施建设计划，力求提升墨西哥竞争力。据了解，这些项目涉及公路、铁路、港口和机场等交通设施建设，以及旅游、电信、供水与卫生等方面。

墨西哥投资促进委员会主席阿方索·罗莫对媒体表示，这项计划第一阶段包括147个项目，投资总额为8590亿墨西哥比索（约合440亿美元）。明年1月，墨西哥政府拟推出第二阶段基础设施建设计划，涉及能源和健康领域。

根据计划，2020年将有72个项目开始动工建设，包括全国17个机场的扩建和维修，连接中北部地区的公路网建设以及首都以北的第二条高速公路建设，塔巴斯科州的多斯博卡斯港口扩建工程等；2021年至2022年，将有41个项目开工建设；2023年至2024年，启动建设剩余的34个项目。目前，墨西哥政府已开始对下月启动建设的优先项目进行评估。

据了解，该计划总体时间为5年，主要将私人投资作为首要投资方式。该计划一经发布，立即得到企业界人士的广泛支持。墨西哥银行协会主席路易斯·里维拉表示，该机构有足够的资金资助参与该计划的建筑商；桑坦德银行集团总裁安娜·波廷称可提供50亿美元用于墨西哥基础设施建设投资；墨西哥首富卡洛斯·斯利姆高度评价这一计划对国家经济增长的重要意义。

随着全球经济增速放缓，墨西哥经济发展陷入停滞。墨西哥国家地理统计局最近发布的数据显示，墨西哥国内生产总值已连续三个季度负增长。墨西哥总统洛佩斯此前承诺在其六年任期结束时该国经济增长率将达到4%，此次宣布全面扩大基础设施建设将助力该国产业结构升级，提振经济增长。

当地媒体称，国家基础设施建设计划能有效加强私人和公共部门之间的合作，创造更多就业机会，有助于减少贫困和腐败，改善民众福祉，提升国家竞争力，提高投资者信心和民众对政府的信心。分析认为，作为一项重大投资计划，基础设施项目建设将分阶段按期实施，可为金融和实体经济注入发展动力。按照规划，这些项目将均衡分布在墨西哥的北部、中部和南部地区，这将促进该国经济均衡发展。一些机构预测，随着国家基础设施建设的推进，墨西哥经济2020年的增长预期有望从此前的1%上调至2%。

有专家建议，墨西哥着力扩大基础设施建设应加强统筹规划，注重项目投资的可行性，重视环境保护，同时提升人力资源素质，提高透明度、减少腐败，以推动该国基建可持续发展。

（本报墨西哥城11月27日电）

《 人民日报 》（ 2019年11月28日 17 版）

(责编：李枫、岳弘彬)