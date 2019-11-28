加强合作，促进全球减排

联合国环境规划署11月26日发布年度《排放差距报告》警告称，除非未来十年全球温室气体排放量每年下降7.6%，否则将升温控制在1.5摄氏度之内的目标将无法实现。报告呼吁各方加强合作，促进全球减排，以实现应对气候变化的目标。

《排放差距报告》已连续发布10年，旨在通过比较温室气体的排放方向与所需排放位置，寻找缩小差距的最佳方法，并引起人们的重视。今年的这份报告重点展示了2030年预期排放值和实现《巴黎协定》所要求的排放值之间的差距，对未来十年各国自主贡献减排目标提出了更高要求。

2015年达成的《巴黎协定》提出，各方将加强对气候变化威胁的全球应对，在本世纪要把全球平均气温较工业化前水平的升幅控制在2摄氏度之内，并为把升温控制在1.5摄氏度之内而努力。全球将尽快实现温室气体排放达峰，本世纪下半叶实现温室气体净零排放。

然而，联合国环境规划署的这份报告指出，即使《巴黎协定》下所有无条件承诺都得以兑现，全球气温仍有可能上升3.2摄氏度，带来更广泛、更具破坏性的气候影响。

报告预计，要将升温幅度控制在2摄氏度内，2030年全球年排放量必须在各国提交的无条件国家自主贡献减排方案基础上再减少150亿吨二氧化碳当量；若要实现控制在1.5摄氏度内的目标，则须减少320亿吨二氧化碳当量。

报告认为，出于公平和公正的考虑，短期内发达国家应比发展中国家更快实施减排，发展中国家可以借鉴发达国家的成功经验，甚至可以超越发达国家以更快的速度使用更清洁的技术。报告同时呼吁所有国家作出更多贡献，实现组合效应，为落实全球减排目标共同努力。

“大气中温室气体水平的增长并没有放缓迹象，要实现《巴黎协定》的目标，各方应更好地将承诺转化为行动。”世界气象组织秘书长彼得里·塔拉斯就此表示。

联合国政府间气候变化专门委员会警告说，全球平均气温升高一旦突破1.5摄氏度，全球发生气候灾害的强度和频率都将大幅上升。世界气象组织11月25日发布的新一期《温室气体公报》指出，地球大气中温室气体浓度再次刷新纪录，温室气体水平持续增长已成长期趋势，未来将导致愈发严重的气候变化。

“如果我们还不听从科学警告，不采取有力措施的话，我们就只能继续目睹致命性和灾难性的热浪、风暴和污染的发生。”联合国秘书长古特雷斯表示。

2020年将是气候行动的关键之年。“我们需要即刻行动起来，确保在2020年尽可能多地兑现减排承诺，同时进一步提高各国的自主减排贡献目标，促进经济和社会的转型。”联合国环境规划署执行主任英格·安德森表示。

（本报巴黎11月27日电）

《 人民日报 》（ 2019年11月28日 17 版）

(责编：李枫、岳弘彬)