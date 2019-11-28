美军遮掩淡化丑闻广遭批评（国际视点）

近年来，美军虐待囚犯的丑闻频频曝出。美国军队中性骚扰和性侵害的案件数量还在持续攀升。在阿富汗、索马里、叙利亚等地，美军经常使用无人机进行空袭，造成大量平民伤亡。美国政府还对美军滥杀无辜、虐待囚犯的丑行遮掩淡化，甚至阻碍联合国方面的调查，令舆论一片哗然。

滥杀无辜 劣迹斑斑

“美军在空袭一处住宅时，找错了目标，造成一家四口无辜丧命。我们找到了幸存的亲属塞点钱了事。”托马斯·吉本斯—内夫是美国《纽约时报》驻五角大楼记者，曾作为海军陆战队员前往阿富汗战场，这是他不久前在该报发文回忆阿富汗战事时提到的一个情节。他说，“我们根本不懂阿富汗人，许多阿富汗人对我们充满仇恨，因为我们摧毁了他们的家园，错杀了他们的亲人……”

托马斯提到的滥杀无辜平民事件，在美国海外军事行动中屡见不鲜。联合国阿富汗援助团（简称联阿援助团）近期公布的数据显示，仅今年第一季度，美军及其盟军的军事行动就造成305名阿富汗平民死亡。根据联合国的另一份报告，今年5月，美军在阿富汗西部地区一次打击塔利班的军事行动中至少误杀了30名无辜平民，其中包括14名儿童、1名妇女。但美军否认平民伤亡报告，声称他们是在打击塔利班的毒品工厂，并对联合国的调查报告表示抗议。

美国媒体去年曾广泛转载一段视频，曝光了美军士兵在阿富汗随意射击平民的丑恶行径。在这段时长3分9秒的视频中，一辆美国军车正在阿富汗楠格哈尔省的某条街道巡逻。当这辆军车缓缓超过一辆阿富汗人驾驶的卡车时，美军士兵突然向卡车驾驶室开火，驾驶室左侧车门立即爆碎，随后美军扬长而去。据媒体报道，此视频为美军某些官兵自己拍摄，用于私下分享娱乐。

另据美国一家非政府组织公布的调查报告，今年3月，索马里的3名无辜农民在干完农活回家的路上，遭遇美军无人机空袭而丧命，3个家庭的19个孩子永远失去了父亲。在这次空袭中，美军声称打死了3名索马里“青年党”恐怖分子。这家非政府组织的索马里问题专家阿卜杜拉希·哈桑说，美军非洲司令部没有对这一事件展开深入调查，也没有尝试联系遇害者家庭，“这只是美军在索马里滥杀无辜事件中的一起。美军对于遇害平民的家庭毫不关心，更不会顾及这些家庭的巨大悲痛。”

虐待囚犯 丑闻不断

美军在世界各地发动的战争中，还有大量虐待囚犯俘虏的行为。早在伊拉克战争时期，美军虐待伊拉克囚犯事件就已臭名昭著。近年来，美军虐待囚犯、酷刑逼供的行为并未得到遏制。遭曝光的美军审讯囚犯手段包括掌掴、击打腹部、剥夺睡眠、裸体羞辱、水刑、强制囚犯撞墙等。

一名曾被囚禁在古巴关塔那摩美军监狱的英国公民阿米尔·沙克尔获释回国后回忆道，他在美军监狱受到了残酷的虐待和凌辱，包括抓住他的头撞墙，并威胁要伤害他的亲人。

国际刑事法院检察官法图·本苏达花了10年时间跟踪美军在阿富汗可能犯下的罪行，认定美国军人和情报人员涉嫌在阿富汗和其他多处地点对美方所关押的人员施加“折磨、虐待、侵犯个人尊严、强奸和性暴力”，并于2017年11月要求对美军在阿富汗可能犯下的战争罪开启正式调查。此后，美国政府威胁对国际刑事法院的法官和检察官实施制裁，并吊销法图·本苏达的赴美签证，逼迫国际刑事法院放弃调查。

自2004年媒体首次揭露美军士兵在伊拉克监狱虐囚以来，近年来，美军虐囚丑闻也不断曝光。美国国防部拖延了10多年，才于2016年公布了200张美军虐囚照片。“非常可能的是，这些照片只是那些最无关痛痒的。”一直跟踪美军酷刑照片事件的美国公民自由联盟律师亚历克斯·阿布多说。该组织认为，这些照片只是显示受害人身上有瘀血、红肿等皮外伤，而且大多数照片都模糊不清，这是五角大楼在避重就轻。美国《新闻周刊》认为，这些照片背后还有很多被掩盖的事实，恐怕比此前伊拉克虐囚事件更加可怕。

姑息纵恶 舆论哗然

联合国等机构对美军丑行的批评不绝于耳。联合国今年9月份的一份报告指出，以美国为首的联军在叙利亚等地实施的许多空袭“没有采取必要的预防措施来区分军事目标和平民”。

联合国调查委员会指责美军在叙利亚地区“发动不加区别的袭击，导致平民伤亡，并且不顾后果，构成了战争罪。”与此同时，美国政府对美军滥杀平民、虐待囚犯极力遮掩，姑息纵恶，令舆论一片哗然。

美国海军特种部队原军士长爱德华·加拉格尔被控在伊拉克蓄意杀人，结果被判无罪。

2017年，在伊拉克摩苏尔，一名15岁的伊拉克少年被俘后接受治疗时，加拉格尔用匕首向其颈部连刺多刀致其死亡。随后，加拉格尔抓着少年的头发，另一只手把匕首横在其脖子上留下多张照片，笑称，“我以为大家会觉得稀松平常，下次我会选在没人看到的地方做这种事情”。他还被指控在没有任何安全危险的情况下射杀两名伊拉克平民。这种情形下，他被赦免并恢复荣誉。

除此之外，陆军中尉克林特·洛伦斯曾在阿富汗下令士兵向3名平民开枪，被判二级谋杀罪成立。陆军少校戈尔斯泰被控在阿富汗杀害了一名被捕的制造炸弹嫌疑人，正在等待审判。但近期他们的罪行均被美国政府赦免。

联合国人权事务高级专员公署对此进行强烈谴责，表示这三起案件涉及严重违反国际人道法，必须受到惩罚。据路透社报道，联合国人权事务高级专员公署发言人鲁珀特·科尔维尔说，美国政府的决定发出一个令人不安的信号。“按照《日内瓦公约》等国际公约和国际人道法，这是明令禁止的。犯下严重军事罪行的人应当被追究……在结案之前就把某人赦免尤其令人不安。”

“美国政府立场是，只有符合美国利益时，才把国际法当回事。”美国一个法律援助研究项目主管詹姆斯·戈德斯通一针见血地指出。

（本报华盛顿11月27日电）

《 人民日报 》（ 2019年11月28日 17 版）

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