“新中国成立70年来，中国实现了快速发展，创造了伟大奇迹，同时又通过自身发展为世界进步贡献重要力量。”埃及前总理伊萨姆·沙拉夫近日接受本报记者专访时说，“从贫穷落后到成为世界第一大工业国、第一大货物贸易国、世界经济增长第一大引擎，中国发生的深刻变化令人惊叹。”

自2005年首次访华以来，沙拉夫多次访问中国，见证了中国的发展变化。“对于我来说，中国并不陌生，但每次来中国，这里的迅猛发展依然让我印象深刻。这不仅体现在城市面貌、交通系统和绿色环保等方面，还体现在人民生活水平的持续提高，例如基础设施、市政建设等方面的不断完善。”沙拉夫说，今年，他参加了2019厦门国际投资贸易洽谈会，深刻体会到中国开放的大门越开越大。“中国用70年发展历程所书写的奇迹可以说是史无前例的，希望与中国的友好合作能使埃及实现同样的发展。”

“中国取得的伟大成就离不开中国共产党的正确领导，中国共产党领导人民实现发展的成就世界有目共睹。”沙拉夫表示，他经常阅读与中国有关的图书和学术期刊，对中国巨变背后的原因作深入研究。沙拉夫认为，中国共产党坚持以人民为中心的发展理念，从而凝聚起广大人民的力量，形成发展合力。“中国所选择的发展道路符合本国国情。中国没有照搬西方的发展模式，而是建立并不断完善中国特色社会主义制度和国家治理体系。中国制度、中国治理日益受到世界关注，为其他国家提供了宝贵借鉴。”

当前，逆全球化、单边主义、贸易保护主义思潮抬头，世界经济发展不确定性增强，全球治理体系的完善面临新挑战。“‘一带一路’倡议为世界提供了多边合作的创新模式，为国际合作带来新的发展前景。”沙拉夫表示，“一带一路”倡议和共商共建共享的核心理念已被写入联合国等重要国际机制成果文件，凝聚起广泛国际共识，越来越多国家和国际组织参与共建“一带一路”。“这充分说明中国始终坚持走与其他国家实现共赢的发展道路。共建‘一带一路’让中国和沿线国家实现共同发展、利益共享，对地区乃至全球发展都起到巨大促进作用。”

“中国坚持推进改革开放，与世界分享发展机遇。沿线各国的发展需求不断融合，正使共建‘一带一路’呈现勃勃生机。这不仅对世界经济有推动作用，对于促进文明交流互鉴同样具有重要意义。”在沙拉夫看来，“一带一路”倡议所倡导的人与人、人与自然之间的和谐共处，为人类文明进步提供了新的视角和解决方案。“共建‘一带一路’让世界更美好，中国发展将不断造福世界。”

（本报开罗电）

《 人民日报 》（ 2019年11月28日 03 版）

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