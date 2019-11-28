“美式政治”虚伪冷酷（钟声）

“美式政治”的虚伪冷酷，是当今时代许多人权问题的重要根源

近年来，美国移民政策制造的人权灾难，正在世界范围引发强烈批评。近期公布的系列数据，更让这一问题的严重性一览无遗。据统计，2019财年，美国政府共关押近7万名无陪伴儿童移民，同比增长42%。美国司法文件显示，即使在相关政策被叫停后，仍有大量新增案例。

“酷刑设施”——这是一位实地探访的医生对关押儿童移民设施的描述。孩子们被关在冰冷的房间里，没有牙膏、肥皂，房间的灯24小时开着，有些孩子开始患病、体重减轻，更有儿童在被关押期间死亡、遭受性侵。“这在美国历史上或国际实践中都是前所未有的。”英国《经济学家》写道。“我们生活在一个历史性时刻，回首往事时，未来的美国人将为此感到羞愧。”美国《新闻周刊》如是评论这场人权灾难。

一个自诩为“人权卫士”“山巅之城”的国家，一个动辄以“保护的责任”为名、扯着“人权”大旗对他国横加指责、干涉的国家，却在21世纪的今天以近乎原始的残酷政策对待儿童移民，剥夺这些无辜稚子生活在父母亲人身边的幸福，给他们身心健康造成无法弥补的伤害，如何让世界不为之震惊与愤怒？

“国家制造的危险”——这是美国一名联邦法官对“骨肉分离”政策给儿童带来的精神创伤做出的定性。如此“反常识”“反文明”的做法，为何却能在今日美国大行其道？这与“美式政治”的逻辑密不可分。以“零容忍”为旗号推出“骨肉分离”政策，一为“震慑”，即以可见的惨象来吓阻未来移民，进而对部分“反移民”选民群体亮出“有力执法”的政治成绩单；二是将儿童作为“人质”，以不断上升的人权灾难为国内政治博弈增加杠杆，为党派政治利益服务。

在这种政治逻辑下，移民群体被有意塑造为美国经济社会诸多深层问题的“罪魁祸首”，进而为许多失意选民群体提供了“出气筒”。近年来，美国移民问题政治化愈演愈烈。每当中期选举、大选等两党博弈重要节点临近，总有人将移民问题推向前台，推出“骨肉分离”、派美军前往边境协助移民执法等打破常规的做法，以期达到“改变公众关注频道”的目的。归根结底，美国的移民政策，算的是一笔政治账——真相并不重要，重要的是能调动选民亢奋情绪的政治叙述；结果并不重要，甚至人权灾难也能够“接受”，只要为之付出代价的是政治对手。由此，人们清晰看到，“美式政治”经典的虚伪与冷酷，对于这场人权灾难的出现负有不可推卸的责任。

发生在美国的这场人权灾难，不仅表明华盛顿没有资格在国际舞台扮演“人权模范”，更印证了这样一个事实——“美式政治”的虚伪冷酷，是当今时代许多人权问题的重要根源。长期以来，美国不断以“人权”“民主”为借口，对其他国家和地区的内部事务横加干涉，为暴力活动撑腰，企图浑水摸鱼，便是绝佳例证。那些起劲鼓噪干预的美国政客，出发点不外乎扮演“意识形态先锋”的角色，迎合部分人的政治偏见，进而为自己捞取政治资本。他们关心的根本不是真正的“人权”与“民主”，其行动造成的结果更是同“人权”与“民主”背道而驰。

以“人权”之名行损害人权之实，这是美国的惯常操作。世界对此当有更清醒的认识、保持更高的警惕。

《 人民日报 》（ 2019年11月28日 03 版）

(责编：李枫、岳弘彬)