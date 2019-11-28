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李克强会见苏里南总统鲍特瑟

2019年11月28日04:58  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京11月27日电  （记者王迪）国务院总理李克强27日下午在人民大会堂会见来华进行国事访问的苏里南总统鲍特瑟。

　　李克强表示，中国和苏里南虽然相隔万里，但两国人民之间友好情谊深厚。建交40多年来，双边关系始终健康稳定发展。习近平主席将同总统先生举行会谈，推动中苏关系迈上新台阶。我们愿继续在相互尊重、平等相待的基础上，同苏方增进政治互信，对接发展战略，促进务实合作，扩大人文交流，更好实现互利共赢。

　　李克强指出，中方理解加勒比国家在应对气候变化问题上的关切。应对气候变化和推动环境持续改善是中国自身发展的需求。中国将在保持经济增长处于合理区间的同时，推动环境持续改善。经过不懈努力，我们能够实现今年全年节能减排任务，也有把握如期完成“十三五”规划确定的减排目标。中方愿同各方共同努力，推动气候变化《巴黎协定》有效实施。

　　鲍特瑟表示，苏中两国人民友谊源远流长。过去70年，中国取得举世瞩目的发展成就，并为其他国家发展作出贡献。苏方坚定奉行一个中国政策，感谢中方给予苏方的无私帮助。苏方愿同中方在平等互利基础上推进各领域合作，加强在应对气候变化等国际问题上的沟通协调，开启双边关系的新时代。

　　王毅、何立峰参加会见。


　　《 人民日报 》（ 2019年11月28日 03 版）
(责编：李枫、岳弘彬)
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