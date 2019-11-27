袁宏永：中国大型复杂灾害研究已部分走到世界前列

人民网讯 11月21日， 在“2019公共安全科技创新高峰会”上，清华大学公共安全研究院副院长、教授、博导袁宏永就公共安全及应急管理等话题接受人民论坛网专访表示，公共安全和应急管理是国家治理体系的重要组成部分，十九届四中全会已经把公共安全提升到了国家治理现代化建设的高度。对于一线的科研人员来说，所有的公共安全事件发生在第一线，要求我们深入基层发现并解决问题，分析具体的安全事件，掌握其规律、发现其风险，研究防控办法、提出解决措施、研发新的材料、新的技术、新的元器件、新的模式。

在科技方面的创新和突破方面，目前看来，中国在公共安全领域中的理论研究、系统研发等领域与西方发达国家的差距在大幅缩小，尤其是在大型复杂灾害研究等方面已部分走到了世界前列。但是我们也应该清楚地认识到，在很多基础研究方面，如在安全领域的基础工程计算和设计软件、基础元器件研制等方面还存在短板，还需要依赖进口。建议国家在机制体制上提供政策支持，鼓励企业和科研院所积极紧密合作，以市场为资源调控主体去尽快解决基础产业短板问题。

目前中国在综合应急领域能和美国法国等发达国家比肩，也解决了很多之前被别人“卡脖子”的技术难题。如城市安全新型风险防控，长输管线泄漏，大规模城市燃气泄漏，复杂城市消防安全系统等等。我国自主研发的产品和系统也已出口到全世界10多个国家和地区。

随着5G的商用化，物联网会变得越来越重要， 袁宏永教授认为，辰安科技在大系统、复杂系统研发应用等方面，已处于全球公共安全领域中的第一梯队。物联网、大数据、和5G的发展给公共安全产业带来了历史性的变革机遇。新技术的应用对城市水网、电网、气网、路网、桥梁、电梯等基础设施能实施24小时监控，能够预先发现风险隐患，真正做到预防为主。 “两云两中心”如能在一个城市得以很好运用， 将大大降低城市灾害突发事件的发生机率，从而提升社会安全水平，构建安全文化产业生态圈。（许建平）

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