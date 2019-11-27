原标题：中国驻英国大使：指责中国干涉英国大学学术自由是“误导公众”

新华社伦敦11月26日电（记者桂涛）中国驻英国大使刘晓明26日在英国《金融时报》发表署名文章，指出日前英国议会下院外委会发表报告无端指责中国干涉英国大学学术自由是“捕风捉影，充满偏见，误导公众”。

刘晓明在题为《中英应当深化人文教育交流》的文章中说，中英教育交流合作增进两国人民相互了解，中方一贯坚持不干涉别国内政原则，尊重学术自由，没有也不会对英大学正常学术活动施加任何政治影响。

“中国驻英国使领馆与英国各大学开展交往，与中国学生和学者保持联系，完全是正常履行职责，无可非议。”他说，“如果出于意识形态偏执和狭隘政治目的或因为他国施压，而歪曲这些正常往来，最终将挫伤中英两国学生和学者的热情，并将进一步损害中英学术合作。”

刘晓明说，目前近20万中国学生和学者负笈英伦，一万余名英国学生在华学习。中国有4亿多人学习英文，600多所英国学校开设了中文课程，全英有超过19万人在30所孔子学院和161间孔子课堂学习汉语。

刘晓明强调，中英教育交流合作助力两国发展繁荣，中英在教育科研领域深化合作符合双方共同利益。

他说，中英学术交流合作促进东西方文明对话，中方愿与英方一道，进一步推进中英人文教育交流合作，促进东西方文明互鉴。

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