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向全球推介：大美青海 从三江源走向世界

2019年11月27日19:31  来源：人民网
 

青海省长刘宁。 人民网 贾文婷 摄

人民网北京11月27日电  11月26日下午4：30，主题为“新时代的中国：大美青海从三江源走向世界”的外交部青海全球推介活动在外交部南楼举行。会上，青海省长刘宁向全球推介大美青海。

以下是刘宁的推介词：

尊敬的王毅国务委员兼外长、齐玉书记，尊敬的各位驻华使节、驻华机构代表、企业家和媒体界朋友，女士们、先生们、朋友们：

大家好！

感谢王毅国务委员热情洋溢的致辞，非常欢迎大家出席外交部青海全球推介活动。今日的青海，正在深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定践行新发展理念，不断把各项事业继续推向前进。刚才，建军书记用“四张名片”介绍了青海的独特魅力。现在，我继续向大家推介青海。

一、青海是“中华水塔”，我们致力生态环境保护。青海千山堆绣、百川织锦。这里有巍巍昆仑、莽莽祁连、磅礴雄伟的唐古拉山，名列世界第三、第五和第七大河的长江、黄河、澜沧江从冰川飞流而下，从大地奔涌而出，哺育河西走廊的三大内陆河——黑河、石洋河、疏勒河也发源于此，这里还有面积6.03万平方千米、中国海拔最高的世界自然遗产地可可西里。来到青海，您将感受到“世界净土”的纯净美好和拥抱自然的极地体验。我们尊重自然生态系统的原真性和完整性，关心、保护“地球第三极”的自然生态，统筹山水林田湖草系统治理，发布首份三江源国家公园公报，举办第一届国家公园论坛并形成《西宁共识》，认知、应对青藏高原生态保护挑战，共同开展第二次青藏高原综合科考，实施天然林保护、退牧还草、湖泊和湿地保护等生态工程，坚决打好大气、水、土壤污染防治攻坚战，三江源头重现千湖美景，长江、黄河、澜沧江出省水质稳定在Ⅱ类以上，空气质量优良天数比例超过95%。我们正在积极推进中国首个国家公园示范省建设，努力实现自然生态单元和人类社会管理单元的协同、自然生态承载力和人类发展生产力的协同，为建设美丽中国、创造世界生态文明的美好未来作出更大贡献。

二、青海是“希望原野”，我们致力绿色高质量发展。青海幅员辽阔、厚积薄发。这里气候凉爽宜人，日平均最低、最高温度仅为-1℃和15℃，是世界四大无公害超净区之一，气候和地理优势明显；联疆络藏、民族多样、文化多元、宗教发育，文化和区位优势独特；拥有世界上最大面积的高寒湿地、高寒草原、灌丛森林等生态系统，水风光热资源丰沛，生态和资源优势突出。我们坚持稳中求进工作总基调，加快建设国家公园、清洁能源、绿色有机农畜产品、民族团结进步、高原美丽城镇“五个示范省”。其中，在清洁能源示范省建设方面，积极调整优化能源结构，清洁能源装机占总装机容量的87%，“绿电15日”再次改写全清洁能源供电的世界纪录；在绿色有机农畜产品示范省建设方面，完成化肥农药减量增效试点114万亩，化肥农药用量分别减少24.4%、21.3%。我们加快推进以生态、循环、数字和飞地“四种经济形态”为导向的结构转型。其中，在发展循环经济方面，构建锂电、光伏等12条循环经济产业链，循环工业增加值占比达到60%；在发展数字经济方面，出台数字经济发展意见和规划，高原云计算大数据中心、青海新能源大数据中心等投入使用。我们正在提档升级绿色发展方式，坚定不移走好具有青海特色的绿色高质量发展之路。

三、青海是“宜业高地”，我们致力开放合作共赢。青海生机无限、诚信载物。这里自古就是唐蕃古道、丝绸之路的枢纽，西宁、海东两市正在积极推进兰西城市群建设，展现出宜居宜业新貌；海西、海南两州盆地经济优势明显，产业特色突出；玉树、果洛两州正以古朴的新姿拥抱时代，洁白的哈达奉上的是源头活水、水中钻石；黄南、海北两州如今白云下面奔跑的是铁马般的列车、汽车，曾经的远方不再遥远。这里有重商亲商的良好环境，行政审批快捷便利，企业开办时间压缩至5个工作日以内；交通路网便捷通畅，铁路营运里程达2299公里，公路通车里程8.2万公里，形成“一主六辅”民用机场格局，是施展才华、成就事业的优选之地。我们着力打造法治化、国际化、便利化的营商环境，持续推进信用体系建设，主动融入“一带一路”、黄河流域生态保护和高质量发展等重大战略，与全国工商联共同举办2019年中国民营企业500强峰会并发出“青海倡议”，签署“国际陆海贸易新通道”框架协议，成功举办18届的环青海湖国际公路自行车赛，已成为洲际顶级赛事，连续举办20届的青海绿色发展投资贸易洽谈会，架起了连通全国乃至世界的桥梁。我们将不断优化营商环境，持续放宽市场准入，为广大有识之士投资兴业创造无限商机。

四、青海是“和谐家园”，我们致力共生共享保障。青海崇山敬水、惠风和畅。这里有远古文明的昆仑神话、黄河发端的河湟文化、世界非物质文化遗产热贡艺术，人与自然和谐共生，民族团结和睦相处，凡到青海的朋友都会感受到以诚相待、以心相交的友好和热情。我们坚持以人民为中心的发展思想，全力打好打赢脱贫攻坚战，贫困发生率从2012年的26.4%下降到去年底的2.5%，今年将实现建档立卡贫困人口全部脱贫；着力推动教育、医疗等事业发展，义务教育巩固率达到96.9%，医疗保障体系更加完善。我们深入推进民族团结进步示范省建设，各族人民像石榴籽一样紧紧团结在一起；积极创建高原美丽城镇示范省，着力打造人与人、人与自然和谐共处的高原美丽城镇样板。我们对各类人才真心尊重、真情关爱，为国内外客商提供均等化公共服务和生活便利。我们愿与大家携手并进、逐梦前行，共同谱写新时代的崭新篇章。

女士们、先生们、朋友们！大美青海，天设地造，圣洁宁静，与天地交融，与各民族共生。这里绿韵蓝调，黑白可描，美轮美奂，有缘人如来可见一天多景、一景多年，知音者善悟能遇山川的你、你的山川。新时代的青海正从三江源走来，我们热忱欢迎海内外朋友，相约山宗水源，襄偕大美青海，共享发展机遇，共创美好未来。

谢谢大家！

(责编：岳弘彬)
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