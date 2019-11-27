新华社基加利11月26日电 专访：中非合作在非洲农业发展和转型中发挥重要作用——访埃塞前总理海尔马里亚姆

新华社记者吕天然

埃塞俄比亚前总理海尔马里亚姆·德萨莱尼26日说，在非洲致力于农业转型之际，中非合作在非洲农业发展和转型中发挥了非常重要的作用。

海尔马里亚姆目前担任非洲农业发展机构非洲绿色革命联盟董事会主席，他当日在卢旺达首都基加利参加了非洲绿色革命论坛2020年峰会启动仪式。

海尔马里亚姆在仪式上接受新华社记者专访时说，非洲粮食安全、营养安全和农产品商业化都和农业转型密不可分。非洲农业转型的目标是从自给自足的农业模式转变为有多余农产品在市场出售的商业化农业模式，形成使用最新技术特别是数字技术的现代化农业体系，为非洲年轻人提供就业岗位。

海尔马里亚姆表示，埃塞俄比亚有中非合作的最好范例。埃塞俄比亚农业转型开始后，中国专家帮助埃塞发展农业推广体系，指导埃塞农业专家，培训了大量埃塞农业推广技术员。此外，中埃塞农业合作使埃塞获得更多农业知识和技术。中国提供的经济支持也推动埃塞农业发展。

海尔马里亚姆认为，中国农业发展是非洲农业转型和实现“零饥饿”目标的榜样。不过，非洲农业发展不能单纯照搬中国经验，而应根据非洲实际情况运用中国农业发展的原理和方法。目前非洲农业发展最主要的挑战是气候变暖，由此产生的旱灾、洪涝和泥石流灾害轮番影响非洲农业。因此非洲需要建立气候智能型农业，解决气候变化造成的农业灾害。

谈及中非农业合作前景，海尔马里亚姆表示，非洲与中国政府、私营企业和民间团体都有很多合作空间。

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