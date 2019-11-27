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中国专家在联合国工商业与人权论坛宣介“一带一路”倡议

2019年11月27日16:52  来源：新华网
 

　　新华社日内瓦11月26日电　第八届联合国工商业与人权论坛26日在日内瓦举行，中国国务院发展研究中心高世楫、中国国际发展知识中心周太东等中国专家介绍了“一带一路”倡议对促进沿线国家经济社会发展、提升人民福祉、推动落实联合国2030年可持续发展议程等发挥的重要作用。

　　专家们在发言中说，中国已与137个国家和30个国际组织签署了197份共建“一带一路”合作文件。“一带一路”有力提升沿线国家基础设施建设水平，促进商品和服务贸易，带动投资，创造就业机会，帮助有关国家大规模消除贫困，提升人民生活水平，促进人文交流。

　　专家们指出，正如《第二届“一带一路”国际合作高峰论坛圆桌峰会联合公报》所表明的那样，“一带一路”合作伙伴将高质量共建“一带一路”，坚持共商共建共享，坚持开放、绿色、廉洁，追求高标准、惠民生、可持续。中国政府高度重视企业在海外经营活动中履行社会责任，近年来制定了一系列法律和政策，要求中国企业在开展海外经营活动时保护员工合法权益，积极履行社会责任，重视生态环境保护，加强海外业务的合规体系建设。

　　专家们表示，作为世界上最大的发展中国家，中国在短时间内实现了如此大规模的基础设施建设，取得了人类历史上前所未有的成就，也积累了可供其他发展中国家借鉴参考的宝贵经验。中国愿与其他发展中国家加强合作，交流互鉴，坚持以人民为中心的发展理念，携手努力，共同发展，共同构建人类命运共同体。

(责编：李婷(实习生)、刘洁妍)
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