中东安全论坛在京举行 外交部部长助理陈晓东做主旨演讲

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人民网北京11月27日电（刘叶婷）中东安全论坛27日在京举行。外交部部长助理陈晓东出席开幕式并做主旨演讲。

陈晓东表示，一年多前，习近平主席在中阿合作论坛第八届部长级会议开幕式上指出，中方愿同中东国家加强安全领域对话协商。为落实习近平主席有关讲话精神，中东安全论坛今天隆重开幕，围绕“新形势下的中东安全：挑战与出路”这一主题，共商热点解决之道，共议安全合作之计，共谋稳定发展之策，具有非常重要而现实的意义。

陈晓东表示，2019年对中国而言是极不平凡的一年。我们隆重庆祝了中华人民共和国成立70周年。70年来，在中国共产党的坚强领导下，中国人民筚路蓝缕、砥砺前行，从封闭落后到开放进步，从一穷二白到总体小康，创造了人类历史的发展奇迹。

陈晓东指出，中东是中国同世界交融互动的重要板块。中东的和平安全、稳定发展是中国的期许所向、利益所在、担当所系。当前中东还很不太平，热点问题此起彼伏，地区多国政局动荡，安全困境依然突出。这是多种因素综合作用的结果，除地缘、民族、教派等固有矛盾的演化发展外，美国作为全球唯一超级大国和对中东拥有重要影响的国家，其中东政策的自私自利、袒强凌弱、单边至上是造成当前地区安全困局的突出原因。

陈晓东表示，中东不安全，世界难太平。通过举办中东安全论坛，中方希望为各方在中东安全治理领域打开新思路、探索新方式提供有益平台。

构建中东安全，要以公平正义为基础。《联合国宪章》等国际法和国际共识所承载的公平正义，是一切安全解决方案的灵魂。在巴勒斯坦这个事关中东和平的根源性问题上，“两国方案”和“土地换和平”原则就是公平正义的底线，必须牢牢坚守。

构建中东安全，要以多边主义为平台。事实反复证明，单边黩武没有出路，“打烂就走”更是贻害无穷。唯有坚持多边主义，坚定地反对单边行径，充分凝聚共识，照顾彼此关切，倡导包容和解，方能纠偏止错、化危为机、行稳致远。我们要推动伊核问题尽快回归全面协议轨道，不能搞“合则用、不合则弃”，撕毁协议搞单边极限施压的做法是在“开历史的倒车”。

构建中东安全，要以共同发展为涵养。习近平主席多次讲，中东地区动荡不安，许多问题的根子出在发展，出路最终也要靠发展。国际社会应坚持以发展促安全，切实加大投入，对接发展战略，倡导互利共赢理念，高举自由贸易旗帜，把经济重建问题放在突出位置，更多聚焦民生项目。

构建中东安全，要以综合反恐为保障。恐怖主义是侵蚀地区、祸害全球的毒瘤，国际社会应坚持合力打恐不放松，认真倾听中东国家有关关切诉求，切实帮助它们提升反恐能力建设。坚持标本兼治，加强反恐务实合作，坚决反对在反恐问题上奉行“双重标准”，反对把恐怖主义同特定宗教挂钩，反对以所谓人权借口污蔑诋毁其他国家反恐和去极端化努力。

构建中东安全，要以共同命运为依归。构建共同安全必须牢固树立命运共同体意识，不走传统阵营对抗的老路，不做拉一派打一派的旧事，不以牺牲别国安全来谋求自身绝对安全。地区有关各方要放下成见，相向而行，逐步建立互信，达成协商一致。国际社会要为此发挥建设性作用，为地区形势更多注入正能量。

陈晓东表示，中国始终站在中东国家和人民一边，为捍卫公平正义、维护地区和平稳定不懈努力。前不久，王毅国务委员兼外长在联合国大会期间提出中方关于海湾局势的“三点倡议”，受到有关各方支持和欢迎。中国将继续秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，积极践行中国特色热点问题解决之道，支持通过政治对话解决矛盾冲突、通过合作应对共同挑战。中方愿同有关各方携手努力，为维护中东稳定发展发挥建设性作用，为推动构建持久和平、普遍安全的世界作出应有贡献。

中东安全论坛由中国国际问题研究院主办，邀请来自30多个中东及域外有关国家的外交、安全领域官员、学者及中国外交部、国防部等单位代表、部分中国前驻外使节、智库专家等200多人与会，将围绕地区公平正义、多边主义、发展促安全、文明对话等议题展开研讨。

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