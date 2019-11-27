土耳其测试S400系统 土外长：从未承诺不启用

中新网11月27日电 据外媒报道，当地时间26日，土耳其外交部长卡恰武什奥卢在土耳其议会向记者表示，土耳其已经在其首都安卡拉对S400防空导弹系统进行了测试，他同时表示，土耳其从未向任何人承诺不启用这套系统。

据报道，恰武什奥卢强调称，土耳其是出于自身的需要而购买的这套防御系统。

他表示，因美国、德国、荷兰、意大利等国已经从土耳其撤出了它们制造的防御系统，“目前，在土耳其境内只剩下西班牙的一套防空系统。我们需要防空系统，我们购买S400防空导弹系统不是为了收藏，我们也没有像美国部分官员所说的那样，向任何人作出不会启动这套系统的承诺。”

另一方面，美国国务卿蓬佩奥在当地时间26日向记者表示，土耳其使用俄罗斯制造的S400防空导弹系统“令人不安”。他在新闻发布会上表示，美国已经向土耳其明确表示，不希望土耳其完全启动该系统。

当地时间11月13日，美国总统特朗普与土耳其总统埃尔多安在白宫会晤。中新社记者 陈孟统 摄

美国总统特朗普13日在白宫会晤土耳其总统埃尔多安，敦促后者放弃S400。埃尔多安说，土耳其不会损害与俄罗斯的关系，同时重申土方有意购买美制“爱国者”导弹防御系统。

美国认为，S400无法与北大西洋公约组织武器系统兼容，土耳其安装这一俄制系统可能有助俄方今后定位和追踪美国及其盟国的F-35型隐形战机。

美方要求土耳其放弃购买S400，继而禁止向土方出售F-35战机，暂停土方参与F-35研发生产项目并且威胁制裁土耳其。

土耳其7月接收首批S400系统设备，美方暂时没有执行制裁方案。

(责编：李婷(实习生)、杨牧)