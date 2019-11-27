粮农组织—中国南南合作计划研讨会呼吁建立创新合作伙伴关系

新华社坎帕拉11月26日电（记者张改萍）联合国粮食及农业组织—中国南南合作计划高级别研讨会25日至27日在乌干达首都坎帕拉举行，以庆祝该合作计划成立10周年。会议呼吁建立创新伙伴关系，在更多领域开展南南合作。

此次会议主题为“启迪、包容和创新”，来自40多个国家和地区的数百名官员和专家与会，分享了提高农业生产和盈利能力的做法和成功案例。

粮农组织总干事屈冬玉发来贺词说，过去10年，通过南南合作计划和三方合作框架，粮农组织－中国南南合作计划在多国取得实质性成果，当地农村生计、粮食安全和营养等方面均得到改善，超过7万名农民直接受益于国家、区域、区域间和全球项目。他表示，希望各方继续加强合作，以包容性方式扩大战略伙伴关系。

乌干达农业、牧业和渔业部长文森特·森皮加表示，在南南合作框架下，非洲农民分享中国的发展经验和专业技术知识，这些经验和技术对提高发展中国家农业生产率和利润率至关重要。

粮农组织助理总干事兼非洲区域代表阿贝贝·海尔－加布里埃尔说，粮农组织—中国南南合作计划已经引进数百种低成本技术，还在多国举办了约1300场培训。

据粮农组织数据显示，自2009年粮农组织和中国启动南南合作计划以来，中国专家持续向非洲和亚洲等地农民分享知识和技术，以提高农业生产力和增强可持续性，已有290多名中国专家和技术人员被派往12个国家。

26日，中国和乌干达两国农业部门与粮农组织代表签署南南合作三方合作协议，未来3年中方将提供约240万美元资金，帮助伙伴国提高农业产量和农业生产力。

2012年以来，中国在粮农组织南南合作框架下开始向乌干达派遣农业专家和技术人员，已成功开展两期，目前三期项目规划已启动。乌干达农业部说，第三阶段将进一步引入更多的中国技术、创新和管理实践，扩大农业生产并使之商业化，增加对华农产品出口等。

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