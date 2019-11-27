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中国（肯尼亚）产能合作品牌展在内罗毕举行

2019年11月27日13:09  来源：新华网
 

　　新华社内罗毕11月26日电（记者储信艳 曹凯）第三届中国（肯尼亚）产能合作品牌展览会26日在内罗毕开幕。超过80家中国企业亮相展会，寻求与肯尼亚扩大合作，进一步开拓非洲市场。

　　中国驻肯尼亚大使馆公参郭策在开幕式上表示，鼓励中企在肯尼亚扎根，提升本地化水平，稳步实现技术转让。中方希望肯尼亚政府继续优化营商和投资环境，吸引更多投资。

　　肯尼亚工业贸易合作部长彼得·穆尼亚说，制造业是肯尼亚国家发展关键领域之一，本届展会为肯中双方合作提供了平台。通过“一带一路”倡议和肯尼亚“2030年国家发展愿景”相结合，肯中合作必将取得成果。

　　中国展团团长、中国国际展览中心集团公司副总裁王晓光介绍，展会还将举办中肯产能合作成果展示和中肯企业对接会等活动，以推进企业间产能合作项目落实。

　　据介绍，此次参展的中企主要集中在工程机械、能源设备、电子通讯、农产品加工及设备等领域。参展的河南尼罗河机械设备有限公司市场总监李华丽说，非洲发展机遇多，公司已在内罗毕设厂，在当地生产配件和组装小型破碎机。

　　本届展会由中国国际贸易促进委员会联合中非发展基金、肯尼亚工业贸易合作部、肯尼亚投资促进局共同主办，中展海外展览有限公司承办，将持续至29日。

(责编：李婷(实习生)、杨牧)
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