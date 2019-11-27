人民网讯 11月25日，外交学院教授施展，以已退役的美国海军上将詹姆斯·斯塔夫里迪斯所著的《海权：海洋帝国与今日世界》一书内容为主线，以“海权博弈与全球秩序的缔造”为主题进行演讲。《海权：海洋帝国与今日世界》由中信出版集团出版，详细讲述了世界海洋的历史与地缘政治，呈现了一个关于今日世界的事实——海洋地理塑造了国家命运，现代海军力量决定了世界的现在与未来。

海洋秩序是世界秩序的基础，今天的世界霸权是以制海权为根基的。正如施展所谈到：“海权的发展实际上是人类历史上‘边缘反抗中心’的一个过程。即边缘群体、边缘秩序不断地反抗中心秩序、中心区域的过程，这个过程不断推动着世界秩序的演化，促进了现代世界秩序的生长。”

古代帝国权力高度集中且文化非常发达。任何文明中的要素都可依据其对世界的重要程度有一个价值优先性的排序，使得世界呈现出某种秩序。那些被排除在外的，被认为不重要、无关的要素构成了一种文化盲区，历史上的“边缘”就是中心帝国的文化盲区，而边缘对中心的反抗实际上提供了一种突破文化价值禁锢的动力。

在近代史上，边缘对中心的反抗这一过程关键的动力机制就来自于海洋秩序。近代以来，世界海洋由天堑变成了通途，从阻隔文明交流和帝国拓张的不可跨越的障碍，变成了勾连世界文明的纽带和霸权扩张的基础。然而以一种开放的、联系的眼光去理解海洋正是由“边缘反抗中心”开始的，促进了现代世界秩序的生长。

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