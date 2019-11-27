2020指导性年度花艺汉字“循”发布

人民网北京11月27日电 2020指导性年度汉字“循”26日在京正式揭晓。此字由中国唐朝开国皇帝李世民书写，通过花艺形式呈现的文创作品。超过一米见方的“循”字镶嵌在青苔铺底的大镜框中，由几千朵深浅不同的红色玫瑰、彼岸花与鸡冠花等鲜花叠砌而成。

中国著名文字学家白双法对2020指导性年度汉字“循”进行了深度解读。“循”字的甲骨文字形从彳、从直。“彳”像十字路口之形，是道路，引申为行走；“直”像眼睛之形，表示用眼视物，所以“循”的第一含义就是行走之时用眼睛察路，且行且察。

战国文字将“直”增笔变为“盾”，“循”变成“彳”与“盾”的组合，“盾”是遮目防身的器具，在此同时作为声符。“循”产生了第二个字义，本义为依盾进退、顺着走、顺道而行，引申为遵守、依照、沿袭、循环等。

花艺大师高意静说，“每一个汉字都具有博大精深的文化内涵，而根据中国天文历法、周期规律与历史文化选择的‘指导性年度汉字’确实具有内在的文化吸引力，激发创作花艺作品的灵感，这种内在的灵感能够给我颜色、画面与意义的启发，创作的过程也是一个文化启迪与学习的过程。”

据了解，从2011年末开始，先后发布了2012年到2019八个指导性年度汉字“真”、“能”、“养”、“越”、“敛”、“麗”、“感”、“亘”。（王欣超）

(责编：秦白雪(实习生)、常红)