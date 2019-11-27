人民网>>国际

2020指导性年度花艺汉字“循”发布

2019年11月27日09:18  来源：人民网-国际频道
 
2020指导性年度花艺汉字“循”发布

人民网北京11月27日电   2020指导性年度汉字“循”26日在京正式揭晓。此字由中国唐朝开国皇帝李世民书写，通过花艺形式呈现的文创作品。超过一米见方的“循”字镶嵌在青苔铺底的大镜框中，由几千朵深浅不同的红色玫瑰、彼岸花与鸡冠花等鲜花叠砌而成。

中国著名文字学家白双法对2020指导性年度汉字“循”进行了深度解读。“循”字的甲骨文字形从彳、从直。“彳”像十字路口之形，是道路，引申为行走；“直”像眼睛之形，表示用眼视物，所以“循”的第一含义就是行走之时用眼睛察路，且行且察。

战国文字将“直”增笔变为“盾”，“循”变成“彳”与“盾”的组合，“盾”是遮目防身的器具，在此同时作为声符。“循”产生了第二个字义，本义为依盾进退、顺着走、顺道而行，引申为遵守、依照、沿袭、循环等。

花艺大师高意静说，“每一个汉字都具有博大精深的文化内涵，而根据中国天文历法、周期规律与历史文化选择的‘指导性年度汉字’确实具有内在的文化吸引力，激发创作花艺作品的灵感，这种内在的灵感能够给我颜色、画面与意义的启发，创作的过程也是一个文化启迪与学习的过程。”

据了解，从2011年末开始，先后发布了2012年到2019八个指导性年度汉字“真”、“能”、“养”、“越”、“敛”、“麗”、“感”、“亘”。（王欣超）

(责编：秦白雪(实习生)、常红)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved