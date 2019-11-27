中国驻韩国大使馆开通领事服务微信公众平台

新华网首尔11月27日电（何媛 杨畅）中国驻韩国大使馆11月26日举行领事服务微信公众平台开通仪式暨领保宣传片发布仪式，中国驻韩国大使邱国洪等使馆外交官以及在韩中资机构人员、华侨、留学生代表等50多人出席。

邱国洪在致辞中表示，为积极践行“以人为本、外交为民”理念，使广大旅韩华侨华人、中资机构、留学生以及来韩中国游客及时获取领事信息，享受“指尖上的服务”便利，驻韩国使馆推出领事服务微信公众平台。公众平台标志图案既象征着使馆提供领事服务所伸出的“援手”，也象征着中韩友好合作的“握手”。希望这个小平台能发挥大作用，为大家在韩工作、学习、生活、旅行带来帮助，也为增进两国人民相互了解及中韩关系发展提供助力。

中国驻韩国大使邱国洪致辞。杨畅 摄

邱国洪同时表示，驻韩使馆近期制作完成领保宣传片《平安愉快韩国行》，以直观生动、易于理解的方式向来韩中国公民介绍入境相关信息和注意事项，提醒大家加强自我保护，规避安全风险，并倡导同胞们文明旅游，做促进中韩交流、构筑民间友谊的友好使者。

在韩华侨、留学生、中资机构工作人员等参会人员说，使馆领事服务微信公众平台的开通，充分体现了国家对保障海外同胞安全的重视。领保宣传片将来韩中国公民可能遇到的问题以生动活泼、通俗易懂的方式呈现，对普及安全意识和增进对韩国国情的了解大有裨益。驻韩国使馆领事服务微信公众平台名称为“中国驻韩国使馆领事服务”，微信号为“chinaemb_kor”。目前通过“领事证件”“领事保护”“实用链接”三个栏目提供资讯和服务。公众号二维码：

《平安愉快韩国行》领保宣传片已在微信公众号平台上线，可点击“领事保护”栏目下“平安愉快韩国行”按钮观看。

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