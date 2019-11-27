国际商事纠纷首获跨国远程仲裁

本报广州11月26日电 （记者 贺林平）中方企业当事人坐在广州南沙的仲裁庭里，柬埔寨某知名矿泉水品牌代表却远在千里之外的金边，依托5G传输技术，双方隔着高清屏幕对话，庭审全程不见任何卡顿，如同亲临现场一样……26日，中国广州仲裁委员会对外披露，其分支机构——中国南沙国际仲裁中心的仲裁庭日前通过跨国远程庭审，成功仲裁一宗国际商事纠纷。这也是全球跨国远程开庭仲裁的第一案。

双方当事人的合作始于广交会，在这家柬埔寨矿泉水企业的推介下，一家计划在当地投资的广东企业向其购买了一批矿泉水作为办会用品。为了防范履约风险，双方在合同中事先约定采用仲裁方式解决可能出现的纠纷，并选定广州仲裁委员会作为仲裁机构。之后因为会期和运输等原因，导致合同无法履行，双方依约进入仲裁程序。

“因为这单生意本身货值不高，如果要求双方坐到一起开庭，来回交通、住宿等费用无疑会加重双方成本。这时候，多亏了高清视频传输技术和远程庭审规则，使得仲裁庭可以超越时空限制，大大便利了国际商事仲裁案件的处理。”审理本案的仲裁员李栋表示。

历经两小时庭审，中柬双方当事人在仲裁庭的释法说理之下息诉止争，不仅当场和解，还达成进一步的商业合作初步意向。

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