美法海湾“护航联盟”各自扩容 欧洲国家要单干？

美军一名将领25日确认，卡塔尔和科威特加入美国主导的海湾水域“护航联盟”。

荷兰全荷通讯社同一天报道，荷兰打算从明年开始派遣一艘军舰赴霍尔木兹海峡，加入法国牵头的护航队伍。

【美方队伍壮大】

美军海湾“护航联盟”司令约翰·康克林25日说：“卡塔尔和科威特早先告诉我们会加入，（正式加入）只是时间问题。”

海湾最近发生多起油轮和商船遇袭、遭拦截或扣押事件。美国今年下半年寻求在海湾水域组建“护航联盟”，迄今得到阿尔巴尼亚、澳大利亚、巴林、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国和英国响应。

谈及最新“入伙”两国，康克林说，卡塔尔和科威特将派人员和巡逻艇。

他确认，美方正在与加拿大谈入伙事宜。

美国指认海湾油轮遇袭背后有伊朗影子。伊朗否认并指认美国做局陷害。伊朗方面反对外来势力军事介入海湾，总统哈桑·鲁哈尼先前声明，海湾航行安全应由沿岸国家共同维护。

【欧洲国家单干？】

德国等多数欧洲盟友不愿意入伙美国牵头的“护航联盟”。

法国武装力量部长弗洛朗丝·帕利22日说，法方牵头的护航行动定于明年初启动，届时将有10个欧洲和非欧洲国家加入。她拒绝透露哪些国家愿意入伙。路透社报道，丹麦、意大利和西班牙先前表达入伙意愿。

全荷通讯社同一天报道，荷兰一艘军舰打算明年1月起赴霍尔木兹海峡，与法方一道护航。荷兰政府定于29日正式宣布这一决定。

美法各自牵头“护航”海湾，两国相互看不上。帕利23日批评美国对海湾地区一系列袭击坐视不管，提醒美国正在海湾地区失去威慑力。

康克林25日谈及法国牵头的护航任务时说：“据我所知，没有人加入（法国的）联盟，他们已经尝试一段时间，但不是非常有成效。”（杜鹃）（新华社专特稿）

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