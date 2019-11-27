伊朗警告敌国不要越过“红线” 否则伊朗将会报复

伊朗伊斯兰革命卫队总司令侯赛因·萨拉米25日指认美国及其盟友煽动近期的骚乱，警告对方不要越过“红线”，否则伊朗将会报复。

伊朗国家电视台伊朗伊斯兰共和国广播电视台(IRIB)报道，数以千计伊朗民众当天在首都德黑兰市中心革命广场举行大规模集会支持政府，谴责本月发生的街头示威。萨拉米在集会上讲话并发出警告。

伊朗政府本月中旬宣布上调汽油价格触发民众不满，多地发生示威，造成人员伤亡。路透社报道，这是伊朗10年来最暴力的反政府示威。伊方指认暴徒导致示威转向暴力，而这些暴徒受到流亡者以及美国、以色列和沙特阿拉伯的支持。

萨拉米25日在讲话中说，汽油价格上涨“只是一个托词”，美国借干预示威向伊朗“宣战”，意在削弱和推翻伊朗政权，但“美国和它的盟友们输了”。

“我们已经展现克制，”萨拉米说，“如果美国、以色列和沙特越过我们的红线……我们将摧毁敌人”。“我们不会置之不理。”

电视画面显示，集会民众挥舞伊朗国旗或手持反美标语，高喊反美口号。

伊朗外交部发言人阿巴斯·穆萨维说：“建议（有关国家）看看今天的集会，看看真正的伊朗人，听听他们说些什么。”

伊朗最高国家安全委员会先前在一份声明中说，当局已逮捕180名骚乱头目，其中包括境外反政府组织“人民圣战者组织”的成员。依据声明，这一组织受到美国、以色列和沙特支持。声明把这些人与极端组织“伊斯兰国”相提并论。（王雪梅）（新华社专特稿）

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