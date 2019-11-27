土耳其军方出动美战机测试俄S-400防空导弹雷达

土耳其媒体25日报道，土耳其开始测试俄制S-400型防空导弹系统雷达。

按土耳其《国民报》说法，土耳其军方将出动F-16型战斗机等军机，测试它们与S-400系统雷达的通信状况。

土耳其安卡拉省长办公室和国防工业部门确认，测试将在首都安卡拉空域展开，从25日持续至26日。其间，土空军F-16型战机等军机将作低空和高空飞行，模拟空袭，测试S-400系统雷达能否监测目标。

土耳其2017年与俄罗斯签订协议，购买4套S-400系统。美国等北大西洋公约组织成员国多次警告土耳其不要购买，认定这一俄制系统无法与北约武器系统兼容、可能有助俄方今后定位和追踪美国及盟国的F-35型隐形战机。土耳其坚持履行与俄方合同，认定其他国家无权干涉。

俄罗斯今年7月完成首批S-400系统设备交付。土耳其国防官员本月4日说，鉴于土俄正在商讨联合生产S-400系统，俄方可能延期至2020年底向土方交付第二批S-400系统设备。

作为对土耳其坚持购买S-400系统的回应，美国酝酿明年3月底以前让土耳其彻底脱离F-35研发生产项目。土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安19日重申，他上周当面告诉美国总统唐纳德·特朗普，土耳其不会“放弃”S-400系统。

埃尔多安先前说，如果美国坚持不卖F-35，土方将另寻他路。按照俄罗斯官员的说法，埃尔多安今年8月底出席莫斯科国际航空航天展览会期间对购买苏-35和苏-57战机表达兴趣，与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京讨论双方在这一领域的合作。

苏-35是俄罗斯研制的第四代战机，F-35和苏-57同属第五代。

土美两国近一段时期因土耳其购买S-400系统、土军越境进入叙利亚东北部打击库尔德武装等事宜而关系紧张。谈及是否还会购买美制“爱国者”导弹防御系统，土耳其国防工业局局长伊斯梅尔·德米尔本月初没有把话说死，说只要符合土方条件，土耳其仍对购买“爱国者”持开放态度。（闫洁）（新华社专特稿）

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