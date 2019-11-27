巴勒斯坦民众游行集会抗议美国改变犹太人定居点政策

新华社拉姆安拉11月26日电（记者陈霖）巴勒斯坦约旦河西岸地区数千民众26日举行游行集会，抗议美国政府近日改变政策，不再视约旦河西岸的犹太人定居点“不符合国际法”。

巴勒斯坦总理穆罕默德·阿什提耶当天上午出席拉姆安拉市中心的集会并发表讲话。他说，约旦河西岸是被占领土，只有巴勒斯坦人有权在这片土地上建立自己的国家。美方罔顾巴勒斯坦人民的意愿，改变对犹太人定居点的立场，巴方对此坚决反对。

当天中午，千余人的游行队伍从拉姆安拉市中心狮子广场走向城北的以色列检查站。人们高举巴勒斯坦国旗，焚烧轮胎，并向检查站投掷石块，以色列士兵向抗议者开枪并投掷催泪弹。当地医务人员告诉新华社记者，两名抗议者在冲突中受伤。

除了拉姆安拉，伯利恒、希伯伦等约旦河西岸多个城市和村庄当天也发生抗议活动，抗议者与以色列士兵发生冲突。

美国国务卿蓬佩奥18日表示，美国政府不再视以色列位于约旦河西岸的犹太人定居点“不符合国际法”。巴勒斯坦、约旦等国对此言论表示反对和谴责。联合国秘书长古特雷斯对美国政策转向表示遗憾，重申联合国的有关立场没有改变。

定居点问题是巴以问题症结之一。以色列在1967年第三次中东战争后开始在东耶路撒冷和约旦河西岸地区兴建犹太人定居点。国际社会认为所有的犹太人定居点都属非法，并对中东实现和平构成威胁。

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