中铁集装箱欧洲物流有限责任公司在德国揭牌

人民网杜伊斯堡11月26日电 （记者 花放）当地时间11月26日下午，中铁集装箱欧洲物流有限责任公司揭牌仪式暨市场推介会在德国杜伊斯堡市举行。

中铁集装箱公司党委书记、董事长张骥翼在致辞中介绍，中国国内开行中欧班列累计超过100列的城市有22个，通达17个国家56个城市。其中杜伊斯堡是中欧班列线路最广、运量最多和货值最大的重要节点之一，2014年往返杜伊斯堡的中欧班列每周只有3列，2019年每周已达30列。中铁集装箱公司将以本次推介会为契机，以欧洲子公司为支点，加强与欧洲各国政府部门、相关机构、社会各界的联系，广交各方朋友，增进交流沟通，不断深化彼此友谊。中铁集装箱公司将充分发挥在中国境内完善的铁路集装箱运输经营网络优势，充分发挥欧洲子公司地处杜伊斯堡这一欧洲重要交通物流枢纽和中欧班列重要节点的区位优势，充分发挥与杜伊斯堡港开展战略合作的伙伴优势，本着互惠互利、互利共赢的原则，与各方积极开展务实合作。

德国北威州投资促进署署长华珮、杜伊斯堡市市长林克、杜伊斯堡经济促进局局长莫雨勒、德铁货运公司副总裁鲁什纳、杜伊斯堡港集团战略发展部部长萨沙·特雷普特均在致辞中表示，对中铁集装箱公司在杜伊斯堡设立欧洲子公司表示欢迎与祝贺，并希望进一步加强交流沟通、深化彼此合作，共同推动中欧班列高质量发展。

来自俄罗斯铁路、法铁物流、波铁货运、奥铁货运、卢森堡国家铁路、DIT、DHL、DBO等21家铁路、港口、堆场、代理公司和13家中欧班列平台公司、国内海运公司、当地中资企业的代表等出席推介会。

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