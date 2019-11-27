百名中国书法博士作品在新加坡展出

新华社新加坡11月26日电（记者王丽丽）“丝路翰风——百位中国书法博士作品邀请展”26日下午在新加坡中国文化中心举行开幕式，展出了在中国20多所高校书法专业获博士学位或从事书法专业博士后研究的130多名学者的书法作品。

展览由新加坡中国文化中心和新加坡书法家协会联合举办。参展作品涵盖了篆、隶、楷、行、草五种书体。

新加坡中国文化中心主任肖江华在致辞中说，文化交流与合作是不断增进国与国关系的基础，中国与新加坡书法界人士交流互动频繁，对促进两国民心相通发挥着重要作用。

参展书法家代表团团长、北京师范大学启功书院副院长于乐说，此次展览对于中华优秀传统文化的传承和书法文化的国际传播都将起到积极推动作用，会深化中新两国书法界的交流和两国人民的友谊。

新加坡书法家协会何钰峰副会长在致辞时表示，希望在大家的努力下，中华书法艺术之花开遍五湖四海，并代代相承发扬光大。

新加坡书法家、书法教师马双禄告诉记者，在新加坡能欣赏到这么多风格各异的高水平作品非常难得，这个展览对新加坡书法家们的创作很有启发。他表示，他还会带领自己的学生前来观摩，并讲解分析这些作品。

本次展览将于27日正式对当地公众开放，并于30日结束。

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