为中美交往搭桥的谢先生（跨越太平洋的记忆（18））

作者在旧金山

去年8月，我去了美国。让我难忘的莫过于旧金山这座城市。

实际上，我们在旧金山只停留了一天半。下午2时，飞机在旧金山落地。天空湛蓝，白云悠悠，我们乘车前往酒店。

旧金山是美国加州仅次于洛杉矶的第二大城市，东临海湾，西靠大洋。整个城市建在40多座小山上，号称“垂直城市”。这座城市原名圣佛朗西斯科，170多年前，华人远涉重洋，到世界各地“淘金”谋生，因该城华人登陆最早，故称其为旧金山，音译“三藩市”。

我们此行的目的是拜访旧金山市圣马刁县政府官员，会商张家港市与圣马刁县合作意向、合作领域及合作项目，并签订友好交流城市合作备忘录。

次日上午，我们一行5人，提前来到地处旧金山湾区的圣马刁县行政大楼门前，与早已迎候在那里的谢老见了面。因离约定的会晤时间尚早，工作人员领我们进接待室休息。谢老是张家港与圣马刁结为友好城市的牵线者。今年86岁的他，看上去也就70岁出头的样子。谢老祖籍江苏宜兴，祖上富足，其父是军医，抗日战争时参加过著名的长沙保卫战，立下了汗马功劳。上世纪50年代，谢老从台湾来美国，定居旧金山，开中餐馆。在拥有了不菲的产业后，进入政界，担任州政府官员，是旧金山华人领袖。退休后一直从事中美之间的交流与合作。

谢老平静而清晰的言谈，既流露出他为中美交流尽力的自豪感，也流露出他对华人在美国主要精力放在赚钱而不关心政治的失落感。他说得最多的就是“在美国，我们华人应该有自己的声音和应有的地位。”

正和谢老交谈时，一位高大英俊的男子走了进来，笑吟吟地与我们一一握手、问候。经谢老介绍，他就是圣马刁县县参事卡尼柏（David Canepa）先生。卡尼柏的热情，让我们一见如故。随后，宾主落座会议室，就相关议题进行了深入交流，在此基础上签订了两地合作备忘录，并约定了圣马刁县代表团明年访问张家港的大致时间。不知不觉中，时间已到了上午11时，卡尼柏陪同我们列席正在进行中的市民听证会。

之后，我们前往“渔夫码头”吃饭。没有了调味料的掩盖，海鲜的新鲜、肥嫩以及烹饪时的火候被体现得淋漓尽致，其鲜其美，让人回味无穷。

午餐后，我们参观了地处旧金山市中心的一所中学、斯坦福大学以及金门大桥。无论是现代化的中学、公园式的大学，还是最上镜的大桥，都给我们留下了美好、难忘的印象。

美国著名作家威廉·萨洛扬（William Saroyan）曾说：旧金山本身就是艺术，超越一切文学和艺术，每个街区都是一个短篇故事，每个山岭都是一部小说，每个家庭都是一首诗歌，每个居民都是不朽灵魂，而这，就是关于这座城市的全部真相！

“如果你要去旧金山的话，请别忘了在头发插上鲜花。”这是出自约翰·菲力普斯创作的San Francisco（三藩）歌曲中的一句歌词，让旧金山这座城市充满了诗意。

（作者系江苏省张家港市政协副主席，毕业于华东师范大学）

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