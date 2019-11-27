俄罗斯加大农业扶持力度

俄罗斯农业部近日表示，在支持农工综合体的计划内，俄罗斯农业生产商将从联邦预算中获得920多亿卢布（1美元约合64卢布）的资金支持。目前俄政府正考虑从预算中为生产农业技术设备的工厂再提供35亿卢布的补贴。

在全球经济低迷、能源价格受制于外部市场的大背景下，大力发展农业是俄罗斯调整经济结构的重要举措之一，俄政府通过加大对农业的扶持力度，实施农产品进口替代政策等，极大促进农业增长。

本报记者在俄罗斯大中城市的商贸市场上看到，各种蔬菜、水果及其他农产品供应充足且价格平稳，俄罗斯本国生产的蔬菜水果和农产品数量正大幅增加，不仅能够满足国内市场需要，还大量出口到其他国家。数据显示，2018年，俄罗斯农业出口额超过250亿美元，增长了20%。

俄罗斯总统普京近日表示，俄罗斯的农产品正在获得国内外消费者的认可，“如今我们向世界上150多个国家出口农产品。去年，俄罗斯小麦出口量居世界第一位。大麦、葵花籽油和菜籽油产量居世界前三位。我们要继续加大力度促进农业发展。”

俄罗斯农业取得显著增长，与政府实行的一系列政策分不开。2013年至2017年，俄罗斯农业部在制定农业政策时，主要着眼于保障俄罗斯的粮食安全，并加速推行部分农产品包括肉、牛奶、蔬菜、水果、坚果等的进口替代政策。不久前，俄罗斯农业部制定的2019年至2024年工作计划包括保障俄罗斯的粮食安全、提高农产品出口，刺激农工综合体的发展。俄政府计划到2024年将非原料、非能源商品的出口额增加到2500亿美元，将农工综合体产品的出口额增加到450亿美元。

在促进农产品出口的基础上，俄着眼于增加农产品出口的附加值。俄政府准备为那些在境内对农产品进行深加工的投资项目提供国家层面的支持。俄罗斯农业部副部长奥克萨娜·卢特近日表示，俄罗斯正计划减少谷物在农产品出口中所占比重，以便未来增加高附加值食品的出口。“现在，谷物出口所占比重约1/3，计划到2024年将降至25%。最近4个月，俄罗斯向中国出口了价值7400万美元的禽肉，俄罗斯的出口商还计划增加对越南、沙特及其他亚洲国家的农产品出口。”

为推动农业实现更大发展，俄政府近期还批准了“2020—2025年农村地区综合发展计划”，主要目标包括：保持农村人口在全俄总人口中所占比例不低于25.3%；进一步推动农村地区住房建设，发展公共事业，增加交通运输及其他配套设施；改善农村地区的居住环境，促进农村人口就业等。此外，为鼓励年轻人在农业领域创业，俄政府还专门拨付53亿卢布资金，启动名为“建立帮扶农民的体系，发展农业合作制”的联邦项目，帮助青年人创建更多的农业生产实体。

（本报莫斯科11月26日电）

《 人民日报 》（ 2019年11月27日 16 版）

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