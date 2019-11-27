多数美国人认为政府应对气候变化作为太少

新华社华盛顿11月25日电 （记者周舟）美国民调机构皮尤研究中心25日发布一项调查结果显示，多数美国人认为美国政府在应对气候变化、保护环境方面作为太少，且多数美国人支持发展清洁能源。

这项对3627名美国成年人进行的调查显示，67%的被调查者认为联邦政府应对气候变化作为太少，同比例的被调查者认为政府在保护空气质量和水质方面也同样缺少作为。

调查表明，大约3/4的受访者认为美国应发展风能、太阳能和水电等能源而非增加化石能源产量。

特朗普政府本月4日正式通知联合国，要求退出应对全球气候变化的《巴黎协定》；本届美国政府还频频在环保政策上开倒车，包括降低对火电厂和汽车的温室气体排放要求等。

调查显示，约62%的被调查者认为气候变化正在对当地社区造成较大的影响，去年这一比例是59%。这组被调查者中近八成认为持续高温是气候变化对当地环境的主要影响，其他影响还包括洪水和强风暴、对野生动物及其栖息地的危害、对植被的损害以及干旱和缺水等。

今年7月全球平均气温再破纪录，成为140年来最热的7月。美国国家海洋和大气管理局的研究人员说，考虑到今年7月没有厄尔尼诺现象的强烈影响，因此这种炎热现象几乎完全来自气候变化的影响。

《 人民日报 》（ 2019年11月27日 16 版）

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