探访丝路之源 寻求发展之路

一条白白胖胖的蚕宝宝落在手掌上，《比什凯克晚报》第一副总编辑妮娜·尼奇博洛娃虽然有点害怕，但还是忍不住微笑起来。

在苏州吴江区的千年古镇震泽，第二期“一带一路”新闻合作联盟短期访学班成员们在太湖雪蚕桑文化园了解到了蚕宝宝如何一步步长大，还亲手参与了缫丝、制作蚕丝被的过程。小小桑蚕吐出的一根丝，经过千变万化，变成色泽亮丽的服饰，享誉世界。“这真是一次奇妙的体验。”尼奇博洛娃感慨道，“从古至今，在世界任何一个角落，丝绸都是公认的美丽而珍贵的纺织品，在历史长河中穿越亚欧大陆，带动了沿途各民族的交流。今天来到丝绸之路的源头，看到丝绸的生产过程，令人心生感慨，对亚欧大陆的互联互通更为珍视。”

一根根细细的蚕丝，织就了吴江地区自古以来的富庶与今天迅速的发展。为香奈儿、爱马仕等全球知名品牌提供原料的华佳集团从传统、单一的缫丝工厂，发展成为涵盖从种桑、育种、养蚕、缫丝到织造、服装、丝绸文化的全产业链的集团型企业，是中国乃至全球唯一的全产业链丝绸企业。

阿塞拜疆国家通讯社首席记者阿齐兹·马梅多夫表示，高加索地区也适合桑树生长，有养蚕制丝的传统，但是产业规模和水平还不能同苏州相比。在与吴江区政府和企业代表的座谈会上，他听闻苏州奥林特公司在埃塞俄比亚投资了纺织印染产业园后，热情地向苏州的企业家们发出去阿塞拜疆考察的邀请，希望能在中国的帮助下带动当地丝绸产业发展。

同样位于吴江区的盛泽镇曾是四大绸都之一，但如今的盛泽除了丝绸，还是中国薄型面料生产基地，每年生产的化纤布达到130多亿米，可绕地球300多圈。在盛虹集团，访学班学员不仅参观了智能车间，还参观了国家先进功能纤维创新中心，体验了用海藻纤维制成的医疗辅材、能加热的衣物等高科技产品。亚美尼亚诺亚方舟传媒集团副社长兼总编辑加亚涅·阿拉科里扬感慨地说，这些从乡镇做起的民营企业规模可观、技术领先，“感觉自己仿佛来到了22世纪”。

吴江支柱产业被称为“两根丝”——纺织和光纤。参观完亨通集团自主研发设计的光棒生产车间后，阿拉科里扬说，访学班之行让她深深感受到，中国的成功是政府与人民齐心协力共同努力的成果。

“要深入了解一个国家、一个城市、一个民族，不仅需要了解它的现在，还要从源头追溯它的历史文化。”塔吉克斯坦阿维斯塔通讯社副总编辑琴娜德霍·古尔巴诺娃感慨道，在苏州的行程繁忙，他们对这座城市的了解更多还停留在感性层面，但是他们已经对中国精神有所理解，对中国的感情与日俱增。“我们会努力用新闻报道把此行的见闻与思考传达给更多读者。”

《 人民日报 》（ 2019年11月27日 16 版）

(责编：李枫、岳弘彬)