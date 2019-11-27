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止暴制乱的正义之举乃人心所向（钟声）

2019年11月27日04:32  来源：人民网－人民日报
 

　　美国国会不顾中方多次严正交涉和香港社会强烈反对，通过所谓“2019年香港人权与民主法案”，粗暴干涉中国内政。美国一些政客出于搞乱香港以遏制中国发展的政治图谋，公然为香港暴力犯罪分子张目撑腰、给乱局火上浇油，这种火中取栗的危险之举，严重违背道义和公理，必将付出代价。

　　止暴制乱、恢复秩序，是当下香港最紧迫的任务。看看世界上那些发生骚乱的地方，社会失序的后果都是人权与民主遭到巨大破坏。一段时间以来的香港，就出现了这种令人痛心的状况——暴力犯罪分子有恃无恐，制造多起令人发指的恶性伤人事件，甚至导致无辜平民死亡；商铺被打砸抢烧，交通大面积中断，学校停课，广大市民的基本权利和自由受到严重损害和威胁。试问，哪一个文明社会能够容忍野蛮暴行？哪一个法治社会能够放任肆意破坏？止暴制乱，文明所需，法治所依，民心所向！只有依法制止和惩治暴力犯罪活动，才能维护香港广大民众的福祉，才能保持香港社会长期繁荣稳定。

　　世界上任何一个有良知、讲公道的人都能明白，香港绝不能继续乱下去了。正如新加坡《联合早报》刊文指出的，随着社会动荡，一个个香港“招牌”的霓虹灯在依次关掉，流失的是香港的未来。香港本是世界最重要的贸易、金融中心之一，香港乱下去，不止香港本地人遭殃，各国在港企业也必定跟着蒙受损失。面对香港乱象，美国许多企业已经忧心忡忡。根据美方统计，过去10年，美国在香港赚取的贸易顺差在其全球贸易伙伴中是最大的，单在2018年已超过330亿美元。有关数据显示，现有1344家美国驻港公司中，278家是地区总部；此外，约有8.5万名美国人在港居住。香港美国商会会长塔拉·约瑟夫对此十分清醒，他一再强调“眼下对香港至关重要的就是停止暴力”。

　　反观美国一些政客的做法，借乱局牟取私利，为私利挑战公理，令国际有识之士十分不齿。近期曾访问香港的埃及《金字塔晚报》副总编塔里克·萨努提一针见血地指出：“不能忽视的是，美国在香港暴力事件中煽风点火，并试图从中获取私利……香港问题绝不仅仅是表面的问题，背后的大国政治利益才是其不断演化的最主要因素。”必须严正指出，美国国会通过的所谓“2019年香港人权与民主法案”公然干涉中国内政，并罔顾事实、指鹿为马，纵容和支持“反中乱港”势力的暴力犯罪行为，严重违反国际法和国际关系基本准则。

　　乌云不可能永远遮住太阳，云开雾散终有时。有目共睹，越来越多香港市民挺身而出，用清理路障的行动、用支持警察的声浪，抵制“假民主”，坚决反暴力。事实一再教育人们，秩序是发展必须，法治是繁荣基石。香港20家公司近日联合五大商会向全香港市民发出公开信，呼吁所有希望香港好的人共同发出正能量，向暴力说不，全面实现止暴制乱，保护大家共同的家园。

　　毫无疑问，香港止暴制乱的正义之举是人心所向，美方任何形式的霸权干涉都注定是徒劳的。奉劝美国一些政客看清世界潮流，看准人心走向，放弃玩火游戏，不要再做插手香港事务、干涉中国内政的事情。要知道，中方决不会允许任何破坏香港繁荣稳定、破坏“一国两制”的企图得逞。


　　《 人民日报 》（ 2019年11月27日 03 版）
(责编：李枫、岳弘彬)
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