“感知中国·美美与共” 国际青少年文化交流周在京启动

人民网讯 为感知中华优秀传统文化，呈现各国精品特色文化项目，开展多元文化交流，促进世界各国文化互鉴、民心相通、相互尊重、和谐共处。“感知中国·美美与共”国际青少年文化交流周活动近日在中国宋庆龄青少年科技文化交流中心启动。

中国宋庆基金会副主席井顿泉表示，在文明多样发展的今天，中国一直主张不同文明之间加强交流互鉴。中国宋庆龄基金会自成立以来，始终在教育、科技、文化等领域开展国际民间友好交流合作，让各国民众，尤其是青少年用欣赏、包容、互鉴的态度来了解世界上的不同文明，在格物致知中认识各种文明的价值，在持续的交流对话中沟通心灵、增进理解。希望通过“感知中国、美美与共” 国际青少年文化交流活动，为各国青少年搭建交流交往平台，让年轻一代能够秉持平等尊重、开放包容、互学互鉴的态度，美人之美、美美与共，播撒和平、合作、共同发展的种子，增进民心相知相通。

中国光大集团股份公司监事长朱洪波表示，“国之交在于民相亲，民相亲在于心相通。”实现民心相通，企业承担着不可或缺的社会责任。希望“感知中国·美美与共” 国际青少年文化交流周活动能让各国青少年感受到中华传统文化的魅力，也让更多的青少年共享文化交融，共享美好生活，携手推动人类命运共同体的发展。

阿尔及利亚驻华大使艾哈桑·布哈利法表示，中国的发展成就举世瞩目，“中国速度”震撼世界，而中国底蕴深厚的文化智慧也非常具有吸引力。青年是文化的传承者和传播者，他们架起了通向未来和世界各国文明的文化交流桥梁。此项国际青少年文化交流周活动为他们搭建了绝佳平台，提供了精彩的文化盛宴。

启动仪式现场，配有巨幅中国扇面装置的四项小型文化展演互动项目吸引了各国嘉宾的目光，大家纷纷驻足体验、合影留念。贵妃醉酒的经典唱段惊艳亮相，箜篌弦奏出荡气回肠的《丝路纵横》，中国的京剧遇上西方歌剧，《梨花颂》与《我的太阳》完美融合……艺术家们精彩演绎了世界各国文化跨越时空的互通与交融。各国驻华大使和使节与留学生代表参加了甲骨文书签制作、文房用品制作、京剧、印染、古乐、制瓷、茶道等中国传统文化和非物质文化遗产体验活动。

(责编：楚天舒(实习生)、常红)