原标题：第四届中国—中东欧国家文化合作部长论坛在北马其顿举行

新华社斯科普里11月26日电（记者章亚东）为期两天的第四届中国—中东欧国家文化合作部长论坛26日在北马其顿首都斯科普里闭幕。中国文化和旅游部部长雒树刚率团与会。

北马其顿总理佐兰·扎埃夫25日出席论坛致辞说，论坛为所有参与国家提升双边和多边关系提供了良好的机遇。文化合作将成为团结成员国以及促进多样化的力量。

北马其顿文化部部长伊斯梅利说，新建的17+1文化合作网络信息平台将会促进成员国之间的合作，这一平台是2018年3月在斯科普里成立的文化合作协调中心最重要的项目之一，它将成为成员国之间相互交流的强大助推器。

雒树刚在发言中积极评价文化交流与合作对促进中国与中东欧国家民众民心相通发挥的重要作用，充分肯定论坛自2013年以来取得的丰硕成果。他建议，中国与中东欧国家在未来文化合作中要不断丰富合作内涵，巩固发展交流平台，广纳社会力量，扩大开放合作，努力探索和完善文化交流的新模式、新平台、新手段，持续为17+1文化合作注入生机与活力，提升合作水平。

与会代表对此深表认同，一致表示将落实好论坛达成的各项成果，积极发挥斯科普里17+1文化合作协调中心的平台作用，推动17+1文化交流与合作不断创新发展。论坛通过了《中国—中东欧国家文化合作斯科普里宣言》和《中国—中东欧国家2020-2021年文化合作计划》。

论坛期间，雒树刚还同伊斯梅利、黑山文化部部长博格达诺维奇、斯洛文尼亚文化部部长波兹尼奇举行了双边会谈。

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