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第三轮中国-欧盟工商领袖和前高官对话在京举行

2019年11月26日19:51  来源：人民网-国际频道
 

人民网北京11月26日电 （记者范敬宜）11月25至26日，由中国国际经济交流中心和欧洲企业协会联合主办的第三轮中国-欧盟工商领袖和前高官对话在北京举行。此次会议主题是“中国、欧盟及全球经济形势与展望”。法国前总理多米尼克·德维尔潘、中国国际经济交流中心理事长曾培炎、欧洲企业协会会长皮埃尔·加塔以及中欧工商领袖、政府前高官及专家学者共30多名代表参加了对话。

双方重点探讨了中欧合作应对单边主义、保护主义和贸易摩擦等全球性问题，以及中欧全面战略合作伙伴关系、世界贸易组织改革等议题。

中方代表认为，当今世界正处于百年未有的大变局，全球化进程遇阻，地缘政治冲突等挑战不断。中国和欧盟作为国际体系中具有全球性、全局性影响的两大稳定力量，应全面加强合作，巩固和完善基于规则的多边体系和全球治理框架，共同寻求解决问题的途径。

中方代表指出，中欧在全球和地区问题上拥有广泛共识，巩固中欧全面战略合作伙伴关系意义重大。当前中欧产业关联度和互补性强，在医疗健康、生态环保、数字经济、第三方市场开拓等领域拥有巨大合作潜力。目前中欧投资协定已进行了21轮谈判，是推进双方经济增长的重要机遇。未来中国不断扩大对外开放、扩大内需也将为中欧合作提供新的发展机遇。在新形势下，双方应发挥积极作用，在应对贸易摩擦、WTO改革、气候变化等方面达成更多共识，更加坚定支持多边体制，共同维护和平稳定的发展环境，推动新一轮经济全球化。

欧方代表表示，欧盟和中国是世界繁荣发展的重要稳定力量，双方经贸合作潜力和空间巨大。当前世界经济不断发展、科技创新不断进步，双方应携手努力，通过双边和多边合作巩固全面战略伙伴关系，推进欧中经贸关系、产业合作，促进创新，维护欧中共同利益、维持欧中共同立场、完成欧中共同目标，为加快全球化进程作出应有贡献。

中国-欧盟工商领袖和前高官对话以凝聚双方共识、推动中欧关系健康稳定发展为使命，致力于搭建中欧工商领袖、前高官及智库学者之间沟通交流平台，是双方重要的“二轨”交流机制。

(责编：刘洁妍、杨牧)
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